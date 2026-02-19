Mediální výbor sněmovny vybral finalisty do rad veřejnoprávních médií, nejvíce hlasů získali Husák a Mahdal

Poslanci mediálního výboru Poslanecké sněmovny vybrali ve čtvrtek 19. února v tajném hlasování finalisty pro doplňovací volby do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.
K postupu do užšího výběru museli uchazeči získat podporu minimálně osmi členů výboru. Zatímco o jediné uvolněné křeslo v televizní radě se v závěrečném hlasování pléna utkají tři kandidáti, o dvě místa v rozhlasové radě zabojuje šestice postupujících.
Největší podporu pro vstup do Rady České televize získal někdejší televizní redaktor Petr Husák, kterého nominovalo nakladatelství Volvox Globator. Hlas mu odevzdalo všech šestnáct členů výboru. Společně s ním do finálového klání postupují advokát Milan Fric z Mostu a bývalý provozní ředitel České televize Vladimír Karmazín. Naopak těsně před branami postupu zůstal Petr Fleischmann, jemuž k překonání osmihlasé hranice chyběl jediný hlas.
Výběr zástupců do Rady Českého rozhlasu přinesl postup šesti kandidátů, kteří se ucházejí o dvě volná místa. Nejúspěšnějším adeptem se v tajné volbě stal herec a dabér Zdeněk Mahdal s patnácti hlasy, kterého těsně následovala bývalá poslankyně KDU-ČSL Nina Nováková se čtrnácti hlasy a historik Pavel Baran, jenž obdržel třináct hlasů.
Sítem mediálního výboru naopak neprošlo šest nominantů, kterým k postupu chyběl dostatečný počet poslaneckých hlasů, přičemž těsně pod čarou zůstali mediální analytička Jitka Adamčíková, dopisovatelka Parlamentních listů Jane Frank a publicista Tomáš Kňourek.
O tom, kdo z finalistů získá posty v Radě Českého rozhlasu a v Radě České televize, by měla sněmovna rozhodnout v průběhu své březnové schůze.
|Jméno a příjmení kandidáta
|Navrhující organizace
|Hlasů
|Ing. Petr Husák
|Volvox Globator, s.r.o.
|16
|Mgr. Ing. Milan Fric, LL.M.
|Moto Most Club z.s.
|10
|Mgr. Vladimír Karmazín
|Rytíři 21. století z.s.
|9
|PhDr. Petr Fleischmann
|Evropský Institut Renaissance, z. ú.
|7
|Jméno a příjmení kandidáta
|Navrhující organizace
|Hlasů
|Mgr. Zdeněk Mahdal
|FILMSERVICE a.s.
|15
|Mgr. Nina Nováková
|Rada seniorů České republiky, z.s.s.
|14
|PhDr. Pavel Baran, CSc.
|Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
|13
|PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
|Diplomatická akademie s.r.o.
|9
|Ing. Miroslav Dittrich
|Domov Sedlec SPMP o.p.s.
|8
|Ing. Miroslav Konvalina
|CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
|8
|Mgr. et Mgr. Jitka Adamčíková, Ph.D.
|Syndikát novinářů České republiky
|7
|Jane Frank, DiS.
|SeeMedia z.s.
|7
|Bc. Tomáš Kňourek
|Romodrom, o.p.s., FK ADMIRA PRAHA z.s.
|7
|Mgr. Vítězslav Jandák
|Pražský literární dům autorů německého jazyka
|2
|JUDr. Jakub Chytil
|Czech Institute of Directors, o.s.
|0
|Mgr. Vladimír Skalský
|Slovensko-český klub, z.s., Klub českých a slovenských spisovatelů, z.s.
|0