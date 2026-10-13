Méně premiér, více epizod. Český podcastový trh mění tempo

Nových českých podcastů vzniká méně, vydaných epizod ale přibývá. Od července do září odstartovalo 153 pořadů, o 28 procent méně než ve stejném období loni. Tvůrci přesto zveřejnili přibližně 17 tisíc dílů, meziročně o šest procent více. Uvádí to platforma České podcasty, která do počtu epizod nezahrnuje záznamy rozhlasového a televizního vysílání.
Ve třetím čtvrtletí vydalo alespoň jednu epizodu 1977 podcastů bez rozhlasových archivů. S nimi bylo aktivních 2397 pořadů a vyšlo zhruba 50 tisíc dílů. Platforma v tomto vývoji vidí známku postupného zrání českého podcastového trhu. Nových pořadů letos zaznamenala o 60 méně než loni, kdy jich ve stejném čtvrtletí vzniklo 213.
Rozjet podcast ovšem neznamená udržet ho v chodu. Z pořadů, které už nevycházejí, téměř polovina skončila nejpozději po sedmém dílu. Každý sedmý se odmlčel už po jediné epizodě. Z podcastů založených v roce 2025 jich podle platformy stále vychází 45 procent, z těch založených v roce 2024 více než třetina.
O něco častěji pokračují pořady zkušenějších autorů. Z prvních podcastů jednotlivých tvůrců založených v letech 2019 až 2024 stále vychází 22 procent. U jejich druhých a dalších pořadů je to 26 procent. Při zahrnutí mediálních domů a podcastových sítí platforma uvádí 31 procent. Ani dlouhá pauza však nemusí být konečná: během třetího čtvrtletí se po více než roce odmlky vrátilo 44 podcastů.
Posluchači zároveň dostávají delší díly. Typická epizoda se podle analýzy prodloužila z 29 minut v roce 2020 na letošních 38 minut. Nové díly také častěji čekají na posluchače už ráno. Mezi pátou a devátou hodinou vychází téměř třetina epizod, zatímco v roce 2019 to byla šestina. Podíl dílů zveřejněných o víkendu za stejnou dobu klesl z 26 na 16 procent.
Prodlužují se také názvy a popisy epizod. Průměrný název měl v roce 2020 čtyřicet znaků, letos jich má 62. Popisy se za stejnou dobu rozrostly z 317 na 532 znaků. České podcasty tento vývoj spojují se snahou tvůrců usnadnit dohledání obsahu ve vyhledávačích a prostřednictvím asistentů s umělou inteligencí.
Pořady se dostávají i před živé publikum. Platforma ve svém monitoringu festivalů, sálů a dalších akcí zachytila během třetího čtvrtletí 156 takových natáčení u stovky podcastů. Na samotném webu České podcasty patřily k nejnavštěvovanějším kategoriím krimi, zábava, zprávy, historie a sport.
V názvech epizod letos Babiš předstihl Trumpa. Ve třetím čtvrtletí platforma napočítala 688 zmínek o Babišovi a 352 o Trumpovi. Loni ve stejném období vedl Trump s 1114 zmínkami, Babiš jich měl 695. Obrat tedy souvisí především s poklesem počtu zmínek o Trumpovi, nikoli s častějším výskytem Babišova jména.
Údaje vycházejí z interní analýzy katalogu k 1. říjnu 2026, který podle provozovatele obsahuje přes 9700 pořadů a 870 tisíc epizod od roku 2006. Analýza pracuje se zdroji, z nichž podcastové aplikace přebírají epizody. Při hodnocení délky vynechává díly kratší než jednu minutu a delší než šest hodin.