 »  Mezinárodní organizace varují, že svoboda médií v České republice je pod tlakem

Filip Rožánek

Evropská federace novinářů, Evropská vysílací unie (EBU), Skandinávská asociace vydavatelů, Evropské centrum pro svobodu médií a český Syndikát novinářů společně varují před situací, v níž se ocitla česká média. Zástupci mezinárodních organizací zkoumali situaci osobně přímo v Česku.

„V průběhu své mise jsme zaznamenali, že úzká vazba předsedy vlády na média, která vlastnil, je pro demokracii zcela nepřijatelná. A také to, jak je pro parlament a vládu snadné vyvíjet tlak na média prostřednictvím systému schvalování výročních zpráv a volby radních,“ upozorňují mezinárodní experti.

Andrej Babiš „de facto“ vlastní 30 procent soukromých médií a ani zákon „lex Babiš“, kvůli kterému přesunul svůj majetek do svěřenských fondů, neplní zcela svůj účel. „Novináři a editoři z jiných médií, kde kriticky referují o Andrejovi Babišovi, jsou často veřejně uráženi a diskreditováni,“ zmiňuje zpráva.

„Politici, kteří usilují o významné politické pozice, by neměli mít dovoleno vlastnit média nebo s nimi být úzce propojeni,“ navrhují mezinárodní experti. „Doporučujeme všem politikům, aby zachovávali politickou kulturu hodnou demokratické společnosti, jednali se všemi novináři stejně a spravedlivě, a tedy respektovali a bránili pluralitu médií jako jeden z hlavních pilířů demokracie,“ vzkazuje dokument.

Experti dále doporučují, aby výroční zprávy veřejnoprávních médií předkládané parlamentu byly chápány jen jako informace pro zákonodárce. Sněmovna by o nich neměla hlasovat, protože pak může médiím vyhrožovat. Změnit by se měl také způsob volby mediálních rad, například tak, že se do výběru radních zapojí obě komory parlamentu, ne jen sněmovna.

Mezinárodní zpráva doporučuje české vládě, aby zachovala stávající model financování veřejnoprávních médií formou televizních a rozhlasových poplatků. „Financování médií musí zůstat oddělené od státního rozpočtu a nekonkurovat si s jinými výdaji státu,“ doporučují experti.

Celou zprávu najdete ve formátu PDF zde.