 »  Microsoft provede zpětný odkup akcií za 40 miliard dolarů

Karel Wolf

Microsoft odkoupí zpět vlastní akcie za 40 miliard USD (asi 938 miliard Kč), slibuje také další navýšení dividendy a to 5 %. S odvoláním na rozhodnutí správní rady společnosti o tom informuje CNBC.

Čtvrtletní výplata dividendy se tak zvedne na 51 centů za akcii, její průměrná hodnota je v době psaní zprávy 138 dolarů a 50 centů. Společnost zavedla strategii pravidelného vyplácení dividendy teprve v roce 2003, od té doby ale výši dividendy pravidelně navyšuje.

Cena akcií společnosti se pohybovala ještě v prosinci 2017 pod 90 dolary, začala ale raketově stoupat v loňském roce a to zejména díky faktu, že se společnosti začala konečně ve větším objemu vracet předchozí masivní investice do cloudových služeb. Společnosti se podařilo na tomto trhu díky včasnému nástupu ukousnout podíl tržní dvojky hned za Amazonem. Většímu zdraví firmy také pomohlo předchozí Nadellovo rozhodnutí omezit závislost na tradiční „dojné krávě“ v podobě prodeje Windows licencí. Hodnota akcií společnosti vzrostla za jeho vedení (je to asi pět a půl roku od doby, kdy převzal funkci po Stevu Ballmerovi) téměř čtyřnásobně.