Microsoft zatím nesmí převzít videoherního giganta Activision Blizzard

Autor: Microsoft

Americký soud zablokoval plán společnosti Microsoft převzít videoherní firmu Activision Blizzard. Vyhověl tím žádosti regulačních orgánů, které se postavily proti transakci za 69 miliard dolarů. Soud uvedl, že dočasný zákaz „je nezbytný k zachování současného stavu po dobu projednávání stížnosti.“





Regulátor, americká Federální obchodní komise (FTC), namítá, že by transakce mohla „podstatně ztížit konkurenci“ v tomto odvětví. Dvoudenní slyšení je nařízeno na 22. června do San Franciska.





FTC argumentovala, že bez soudního příkazu by transakce mohla být dokončena už koncem tohoto týdne, přestože Velká Británie převzetí v dubnu zablokovala.

Microsoft a Activision mají čas do pátku předložit právní argumenty proti předběžnému opatření, a FTC, které v USA prosazuje právo hospodářské soutěže, na ně bude muset odpovědět do příštího úterý.

FTC tvrdí, že dohoda by konzoli Xbox od Microsoftu zajistila exkluzivní přístup k hrám Activisionu a jejich konkurenti Nintendo a PlayStation od Sony by zůstali stranou. Na to Microsoft reagoval nabídkou, že s FTC podepíše právně závaznou dohodu o poskytování hry Call of Duty konkurentům, včetně Sony po dobu deseti let.

Navrhované převzetí Activisionu Microsoftem rozdělilo světové regulační orgány. Zatímco Velká Británie dohodu zablokovala z obavy, že by poškodila hospodářskou soutěž, přes Evropskou unii dohoda prošla. K tomu, aby se transakce mohla uskutečnit, potřebují strany souhlas regulačních orgánů ve Spojeném království, EU a USA.

Evropská komise akvizici schválila s tím, že se spokojila s nabídkou Microsoftu na desetiletou bezplatnou licenční smlouvu.

V reakci na oznámení FTC prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že „vítá možnost nechat přezkoumat případ federálním soudem“ a chce přesvědčit americké regulační orgány, aby umožnily dokončení transakce. „Věřím, že urychlení procesu v USA nakonec přinese větší výběr a konkurenci na trhu,“ dodal Smith.