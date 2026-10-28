Mikolov a Beck vylepšili umělou inteligenci Googlu. Je zdarma a výrazně méně náročná

Český startup BottleCap AI, za kterým stojí Tomáš Mikolov a Jaroslav Beck, nedávno vydal vylepšenou verzi AI modelu Nvidia Nemotron. Krátce na to byly vypuštěny další dva modely spadající do již pětičlenné rodiny ThinkingCap. Jeden vylepšuje další verzi modelu Qwen od Alibaby a druhý je zlepšenou verzí modelu Gemma od Googlu, respektive sekce DeepMind.
Prvním modelem je ThinkingCap-Gemma-4–26B-A4B vycházející z Google Gemma 4. BottleCap AI zvládli redukovat spotřebu tokenů až o více než 69 procent, v průměru o skoro 39 procent. Odchylky v přesnosti by měly být minimální. Novinka je k dispozici zdarma na Hugging Face, verze GGUF je tady. Češi rovněž nabízí placenou verzi Pro, která má až o 88 procent menší spotřebu tokenů, v průměru o 62 procent.
Druhým představeným modelem je ThinkingCap-Qwen3.8-Flash-Next, jenž je vylepšenou verzi Qwena 3.8 Flash Next od čínské společnosti Alibaba. Spotřeba tokenů je až o 51 procent nižší, v průměru o necelých 39 procent, opět s nízkou ztrátou přesnosti. Model je k dispozici zdarma na Hugging Face s GGUF zde. I zde BottleCap nabízí placenou verzi Pro s průměrnou zlepšenou spotřebou o 60 procent.
BottleCap AI je startup, který se zaměřuje právě na optimalizaci AI modelů, k čemuž nabízí i služby a lepší verze za poplatek. Vyvíjí také aplikace AI Scan a Pulse.