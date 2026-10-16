Miliarda jim trvala tři roky, druhá jen pět měsíců. Českou AI naději už používají Meta, Xiaomi nebo Nvidia

Český startup E2B aktuálně patří k největším technologickým nadějím země. Pro AI agenty umožňuje velice rychle spouštět sandboxy, tedy izolovaná prostředí, v nichž agenti mohou běžet, vykonat práci a sandbox následně ukončit. E2B pokračuje v silném růstu. Firma informovala, že jí trvalo tři roky, než u ní zákazníci rozjeli miliardu sandboxů. Teď pokočila metu dvou miliard sandboxů s tím, že druhá miliarda trvala pouze pět měsíců.
E2B má už několik zvučných zákazníků. Patří mezi ně Xiaomi, Meta, Hugging Face nebo Groq (obojí součást Nvidie). OpenAI zase nedávno přidala E2B do svého Agents SDK.
“Nad tím, co děláme, přemýšlíme tak, že budujeme nové AWS,” uvedl v minulosti pro Lupu Václav Mlejnský, výkonný ředitel E2B. “Chceme být standardem toho, jak se spouští a používá sandbox,” doplnil.
AI agenti už na internetu tvoří větší provoz než jaký vygenerují lidé. Podle Mlejnského tempo bude akcelerovat, což růst sandboxů dokresluje. Češi se zároveň připojili k otevřené výzvě technologických obrů, aby rozvoj umělé inteligence pokračoval otevřeně.
E2B má čtyři nominace v letošním ročníku ankety Křišťálová Lupa, a to v kategoriích AI projekt, globální projekty českých tvůrců, mladá krev a startup roku.