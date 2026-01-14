Česká firma má nakročeno k ovládnutí nové éry provozu aplikací. Chce se stát světovým standardem pro AI agenty

Pouze šestnáctičlenná česká firma E2B, která své aktivity dělí mezi Prahu a San Francisko, před půl rokem získala další velkou investici a celkově už si přišla na asi 740 milionů korun. Startup založený absolventy Matfyzu se aktuálně řadí mezi nejzajímavější prospekty tuzemského technologického trhu. Řeší totiž infrastrukturu pro novou generaci aplikací, takzvané AI agenty. Pokud bude pokračovat jejich rozvoj tak rychle, jako doposud, a naplní se predikce, může E2B vyrůst do značných rozměrů. “Nad tím, co děláme, přemýšlíme tak, že budujeme nové AWS,” řekl Lupě spoluzakladatel E2B Václav Mlejnský s odkazem na největší cloud světa Amazon Web Services.
Rozvoj infrastruktury pro informační technologie lze rámovat různými milníky a kategoriemi, jednou z nich je izolace aplikací nad hardwarem. Před časem způsobila revoluci virtualizace, kdy najednou začalo být možné nad jedním serverem spouštět více virtuálních strojů. Jedna “krabice” tak mohla být lépe využitelná a díky rostoucímu počtu jader procesorů a velikosti RAM mohla rozjet více aplikací. Tuto generaci definoval zejména VMware, ale i další hypervisory, a sloužila hlavně k chodu tradičních aplikací.
Pak přišla éra cloudů a distribuované infrastruktury, kde se ve velkém rozjel Docker, respektive kontejnery umožňující zabalení aplikací do přenosného balíku (pro jejich správu se prosadil Kubernetes). Kontejnery mimo jiné umožnily snížení vendor lock-inu, rychlejší nasazení a podobně.
A teď zřejmě díky příchodu velkých jazykových modelů a dalších prvků umělé inteligence nastává éra aplikací s často jepičím životem. Takzvaní AI agenti se dokáží rychle spustit, vykonat požadovanou práci, ukončit činnost a smazat po sobě již nepotřebné soubory. K tomu potřebují specifický “podvozek”.
Nemá smysl moc plánovat
Zatímco dnes je běžné si na dané typy úloh spustit cloudovou (SaaS) nebo on-premise aplikaci a klikat v ní, AI agenti nutně nemusí být programování a nasazování běžným způsobem. Za pomocí vibe codingu a skriptování jim lze zadat úlohu (stáhni PDF soubory, vyzobej data a hoď je do tabulky), dostat výsledek a agenty včetně infrastruktury pod nimi zase nechat zmizet. Výhodou je izolovaný chod, takže sandboxy například neshodí produkční systémy.
Obor AI agentů je nový, slibný a zřejmě se bude rychle rozvíjet, takže je těžké dělat závěry, jak bude vypadat. Zatím lze vycházet z predikcí, ale to je často věštění z kávové sedliny analytickými firmami, které chtějí prodávat reporty, takže to nechme stranou.
“AI je nový trh. Nevím, jak bude vypadat za rok a půl. Produktová roadmapa delší než osm měsíců příliš nedává smysl, vše se hýbe extrémně rychle a klíčové je být relevantní a pružně reagovat, mimo jiné na rozvoj LLM. Stavíme produkt pro úplně nový trh,” nastínil Mlejnský.
Stačí se podívat v podstatě pár měsíců dozadu. Microsoft díky masivním investicím do OpenAI začal s AI mezi prvními, zatímco Google odstartoval pozdě. Copilot ale dnes zdaleka není tak populární, Microsoft ho všude cpe na sílu, zatímco Google Gemini se výrazně zlepšil a stal se oblíbeným.
Pískoviště pro AI agenty
Jisté je ale to, že pro AI agenty vzniká nová infrastruktura reprezentovaná sandboxy. Jde o malé virtuální stroje (VM) schopné na bare metalu se vším potřebným nastartovat maximálně do 200 milisekund. Sandbox lze označit za základní stavební kámen budování a provozu AI agentů – ti se totiž spouští právě v sandboxu, který vznikne pro jeden účel a pak je ukončen.
E2B uvádí, že má na kontě už zhruba půl miliardy spuštěných sandboxů a že lze pozorovat exponenciální křivku – velká část tohoto čísla pochází z druhé poloviny roku 2025. “Letos mohou být sandboxy klidně desetkrát větší než za loňský rok,” odhadl Mlejnský. Jde o klasickou “hokejku”, kterou moc rádi v prezentacích vidí investoři s rizikovým kapitálem.
Takže to vypadá, že by po virtualizaci a kontejnerech mohla nastoupit éra AI sandboxů. A je zde solidní šance, že ze značné části bude definovaná firmou a technologií s původem v České republice. Sandboxy od E2B už používají třeba Mistral, Perplexity, Hugging Face nebo Groq nedávno “koupený” Nvidií.
Češi v tom ale nejsou sami, rychlé a izolované prostředí pro spouštění kódu generovaného AI nabízí i další firmy jako Daytona, Novita AI, Beam a další, stejně jako lze vidět první technologie od Googlu či Microsoft Azure. V následujících letech zcela jistě uvidíme vlnu konsolidace, respektive nákupů těchto firem z řad hyperscalerů.
Rychlé, malé kroky
Důležité bude to v následující době nepokazit. “Chceme být standardem toho, jak se spouští a používá sandbox,” vzkázal Mlejnský. “Největší hrozbou je, že nebudeme vyvíjet dostatečně rychle.”
E2B i kvůli tomu provozuje inženýrské centrum v San Francisku, kde je možné sehnat lidi se zkušenostmi v rychlém škálování technologií a produktů a v rychlém růstu. “Zjistili jsme, že musíme neustále mluvit s uživateli, dělat rychlé malé kroky, iterovat a bleskově opravovat případné chyby. V 99 procentech případů je rychlost lepší než dlouze ladit dokonalý kód,” popsal Mlejnský.
E2B se úzce specializuje, na věc jde odspodu (přes vývojáře a komunitu), podobně jako v začátcích AWS, a chce v tom vynikat. I díky tomu má poměrně velkou oblibu a má nakročeno k tomu stát se jakýmsi standardem. Naproti tomu stojí robustnější služby typu Northflank nabízející více enterprise-ready přístup.
E2B je zároveň z velké části open source, takže umožňuje rychlé nasazení a šíření. K dispozici je SDK pro JavaScript a Python. Spuštění je jednoduché, stačí zavolat funkci sandbox.run_code(). Více najdete na GitHubu.
Open source model zároveň bude představovat výzvu pro monetizaci. Docker sice jednu dobu “explodoval”, ale samotná Docker Company se nemohla dostat z červených čísel a muselo dojít ke značným změnám. E2B i proto jako open source nedává vše, jsou tam třeba engine nebo API endpointy, ale nikoliv věci jako observabilita.
Mlejnský uvedl, že by se časem chtěl dostat na marži 80 až 90 procent, což ve vysokonákladové byznysu s LLM zní ambiciózně. Samotné E2B nicméně žádná LLM nevolá a jde spíše o tradiční infrastrukturní byznys. “Jsme vlastně v pozici hyperscalerů, kteří také neví, co na nich zákazníci budou spouštět za kód,” shrnul Mlejnský.
Co bude dál
Česká technologie staví na open source softwaru Firecracker microVM, který původně vznikl v AWS pro zlepšení služeb typu Lambda. E2B si vytvořili vlastní fork osekaný o nepotřebné věci. Samotný sandbox si stahuje image, souborový systém a další potřebné komponenty. To vše se musí odehrát do 200 milisekund, takže se řeší optimalizace na síti nebo vlastnoručně psaná komprese. E2B kolem těchto věcí staví tým inženýrů postavený hodně kolem low-level technologií.
Typická životnost jednoho AI agenta je podle E2B kolem desítek minut až hodiny a největší sandbox má kolem 32 GB. Zde se zřejmě postupně budou posouvat limity. Někteří zákazníci budou chtít sandboxy provozovat dlouhodobě a cpát do nich větší aplikace.
Dále se budou řešit širší možnosti nasazení. Například enterprise zákazníci chtějí spouštět sandboxy a agenty na své privátní infrastruktuře a cílem je vyvinout třeba verzi pro lokální chod na Macu.
Sandboxy zapadají do širšího konceptu kolem AI aplikací, kam lze zahrnout i věci jako protokol MCP (nedávno i za české účasti převedený pod Linux Foundation) nebo čerstvě zveřejněný Universal Commerce Protocol (UCP) od Googlu, jehož cílem je automatizace nákupů na internetu. Investoři a řada chytrých lidí v tom vidí softwarovou revoluci, tak uvidíme, jak si to celé sedne.
