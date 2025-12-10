Anthropic svěřil rozvoj AI protokolu MCP neziskové organizaci, mezi zakladateli jsou i Češi

Model Context Protocol (MCP) je něco přes rok známá technologie, která má ještě více umocnit nástup prvků umělé inteligence. MCP umožňuje komunikaci různých aplikací a nástrojů s velkými jazykovými modely (LLM) a dává tak prostor pro připojení různých zdrojů dat, budování autonomních agentů a tak dále. MCP původně vytvořila společnost Anthropic (LLM Claude), která ho jako open source zveřejnila loni v listopadu. Teď učinila další krok a projekt svěřila do péče Linux Foundation. Ta má pod sebou řadu otevřených aktivit jako linuxové jádro, Node.js, Kubernetes a další.
Anthropic konkrétně umožnil zformování organizace Agentic AI Foundation spadající právě pod Linux Foundation. Neziskovka má první desítky zakládajících členů, těmi hlavními jsou Anthropic, AWS, Google, Microsoft, Cloudflare, OpenAI, Bloomberg a Block. Najít lze i další typu Cisco, Oracle, Docker, Ericsson, SAP, Uber a tak dále.
Z českého pohledu je zajímavé, že mezi zakládajícími firmami je i pražská firma Apify, která se soustředí na vývoj nástrojů pro scrapování dat a která má kromě jiného v nabídce vlastní MCP server.
Linux Foundation má zajistit, že MCP nadále bude fungovat jako otevřený standard. Model správy projektu má zůstat nezměněný, prioritizovány budou vstupy komunity a rozhodování má být transparentní.
Po světě nyní běží přes 10 tisíc MCP serverů. Hodně firem, organizací a jednotlivců s MCP experimentuje a zkouší, k čemu se něco takového bude hodit v praxi. Například Kiwi.com rozjelo MCP server pro připojení AI agentů s možností bez scrapingu objednávat letenky. Výsledky se zatím vyhodnocují, uživatelé ale existují.