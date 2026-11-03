Miliardová evropská továrna čínského IT obra zeje prázdnotou. Místo 5G asi změní zaměření, možný je i prodej

Čínská společnost Huawei přehodnotila své plány na vybudování továrny v Evropě. Před několika lety oznámila fabriku ve Francii, kde chtěla produkovat technologie 5G pro evropské telekomunikační sítě. Důvodem bylo postupné vydávání bezpečnostních varování a restrikcí, k čemuž zdejší státy včetně České republiky přistoupily z důvodu napojení Huawei na čínský stát a s tím spojených možností špionáže a podobně.
Továrna nedaleko Štrasburku měla chrlit základnové stanice a další 5G komponenty zejména pro mobilní operátory. Mělo jít o politickou úlitbu vzhledem ke zhoršující se situaci na evropských trzích, a zároveň o částečné zprůhlednění dodavatelského řetězce. Jelikož by ovšem šlo primárně o montáž dovezených komponent, pravděpodobně by to například bezpečnostní složky moc neobměkčilo, rizika by zůstávala.
Produkce ve Francii se měla rozjet v letošním roce. Huawei postavila budovu, ovšem nic se v ní neděje a neprobíhá nábor zaměstnanců. Původní investice měla činit asi 200 milionů eur.
Podle informací Lupy jsou nyní k dispozici dvě varianty. Huawei může budovu i s pozemkem prodat někomu jinému. A druhou možností je nevyrábět komponenty 5G, ale technologie pro solární energetiku, tedy střídače, řídící systémy a další prvky.
Zatímco v telekomunikacích a obecně IT čínská společnost v Evropě viditelně chřadne (byť třeba v Česku nadále dodává Vodafonu a z velké části T-Mobilu), v solární energetice naopak velmi rychle roste, a to skrze mladou divizi Digital Power. Na technologiích Huawei staví solární elektrárny třeba ČEZ. Firma u nás má řadu partnerů a velký byznys dělá ve Španělsku, Itálii, Německu a dalších trzích. To přispělo i ke stabilizaci miliardových příjmů z našeho trhu.
Zahrávají si ČEZ či E.ON s ohněm? Do české energetiky pronikají Číňané, kteří zkoumají vyvolání kolapsu
Výroba střídačů a spol. by tak v Evropě byla průchodnější. Ovšem ani zde není jasné, zda Huawei a další čínští dodavatelé nakonec nebudou mít krušnější časy. Chystá se několik nových regulací, které situaci z pohledu Číny mohou výrazně zkomplikovat.
Evropská komise už zablokovala možnost čerpat dotace na projekty využívající solární technologie od dodavatelů z takzvaných rizikových zemí, tedy hlavně Číny. Nyní se projednává Cyber Security Act 2, jenž by mohl přinést instrument pro vyřazování a zakazování čínských prvků v důležité infrastruktuře. U střídačů se například objevují obavy, že posílají data do čínských cloudů a že Čína může na dálku převzít infrastrukturu.
Dále evropští investoři začínají více vyžadovat, aby klíčové komponenty jako střídače či bateriová úložiště měly evropskou certifikaci či původ. To by Huawei částečně mohla řešit právě lokální továrnou. Zároveň by se vyhla clům a snížila přepravní náklady.
Čínské energetické firmy už v Evropě vyrábí. Sungrow má produkci v Polsku, CATL v Německu a Maďarsku a Gotion na Slovensku a Německu.
Huawei v některých oblastech v Evropě couvá. Firma třeba v minulosti otevřela vývojová centra OpenLab v Mnichově a Paříži a chtěla přidat další, to ale bylo přehodnoceno. Dále došlo k rozjezdu Huawei Cloudu z evropských datacenter, další lokality se ale nepřidávají. Firma se na zdejších trzích nyní nejvíce soustředí na solární energetiku, datová úložiště a Wi-Fi 7.