Miliardový Shoptet posiluje, kupuje teprve rok a půl starou českou AI technologii

Původem česká společnost Shoptet, která se označuje za největší česko-slovenskou e-commerce platformu, se vydala na nákupy. Kupuje tuzemskou firmu Jarabot, kterou doposud vlastnili Martin Baroš, Jan Štěrba (po 35 procentech) a Marek Duda (30 procent). Jarabot je mladá firma, oficiálně vznikla v únoru loňského roku. Tržby se dostaly na 6,5 milionu korun.
Jarabot je technologie pro automatizaci zákaznické péče, nákupní asistenty a podporu prodeje: “V jedné aplikaci spojuje širokou paletu kanálů – od klasických, jako je telefonní linka, e-mail a web chat, až po ty moderní v podobě sociálních sítí, Whatsappu nebo marketplace. Operátoři tak mohou efektivně obsluhovat komunikaci z jedné aplikace. AI automatizace pak umožňují zajistit zákazníkům co nejlepší servis v podobě rychlých a kvalitních odpovědí. V portfoliu funkcí má Jarabot také AI nákupního rádce, AI vyhledávání nebo prostředí pro tvorbu znalostní báze.”
Podle ředitele Shoptetu Jana Hospodky se e-commerce dostal do fáze, kdy nestačí mít jen dobře postavený e-shop: “Obchodníci potřebují šetřit čas, zvládat špičky, odpovídat zákazníkům rychleji a zároveň zvyšovat kvalitu nákupní zkušenosti, a to jak před samotným prodejem, tak také po něm. Jarabot do našeho ekosystému přináší přesně tu vrstvu AI automatizace, která může malým i větším e-shopům pomoct růst bez nutnosti okamžitě navyšovat tým.”
Mezi zákazníky Jarabotu patří Heureka Group, 4camping, Knihy Dobrovský nebo Pneumatiky.cz, Skip Pay nebo Raynet.
Pro Shoptet jde o rozšíření postupně rostoucí e-commerce platformy. Na této technologii už běží 41 tisíc e-shopů.
Shoptet od roku 2025 patří do belgické skupiny Team Blue zaměřené na hosting a další aktivity kolem. Transakce vyšla na 150 milionů eur. Team Blue už koupil pět českých společností.