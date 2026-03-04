Lupa.cz  »  Belgický hostingový kolos Team.Blue koupil už pátou českou firmu, tentokrát za stovky milionů

Belgický hostingový kolos Team.Blue koupil už pátou českou firmu, tentokrát za stovky milionů

Jan Sedlák
Dnes
Tomáš Berger

Belgická společnost Team.Blue po krátké době opět udělala akvizic v České republice. Firma, která s ročními tržbami kolem 750 milionů eur patří mezi největší hostingové hráče v Evropě, získala tuzemský podnik Imper CZ, pod něhož spadají služby SaleskitLeady a Merk. Výše transakce dosáhla stovek milionů korun. Prodejcem Imperu je zakladatel Tomáš Berger, který založil také Mediaboard pro monitoring médií.

Merk je databáze firem propojující velké množství zdrojů na jedno místo, Leady dokáže identifikovat návštěvníky webových stránek a Saleskit vyvíjí nástroje pro B2B obchod. Pro Team.Blue jde o doplnění aktivit kolem hostingu, podnikání na internetu a podobně. Dojde i ke spolupráci s nizozemskou firmou Leadinfo zaměřenou na identifikaci návštěvníků. Tu Team.Blue koupil v roce 2022.

“Uživatelé Saleskitu získají přístup ke globálním datům a jedné z největších B2B databází v Evropě, která obsahuje přes 20 milionů firem a 200 milionů aktuálních kontaktů napříč celou EU. Dosud mohli zákazníci Saleskitu pracovat primárně s daty z českého a slovenského trhu, nyní se jim otevírá celá Evropa,” informovaly firmy.

Pro Team.Blue jde už o pátou akvizici na našem trhu. Belgičané nejdříve v roce 2020 za miliardy korun koupili brněnskou firmu Webnode pro tvorbu webů. Následně v roce 2024 získali hostingové firmy Active 24 a WebSupport, a to jako součást akvizice švédského konkurenta Loopia Group. Loni Team.Blue za asi 150 milionů eur převzal e-shopový nástroj Shoptet a na přelomu roku došlo na Macaly pro vibe coding webů.

