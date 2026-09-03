Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou generaci digitální zdravotní karty. Tu starou moc lidí nevyužívalo

Ministerstvo zdravotnictví oficiálně spustilo vylepšenou mobilní aplikaci EZKarta, digitální zdravotní knížky, která se vyvinula z někdejšího elektronického očkovacího průkazu Tečka. Nově vedle očkování ukazuje přehled preventivních prohlídek a screeningových vyšetření, laboratorní výsledky, kartu dárce krve, lékařské posudky nebo vybrané údaje ze sdíleného zdravotního záznamu, popisuje resort. Dosavadní verze příliš zájmu nevyvolala – má mít sice zhruba 3,1 milionu stažení, ale denně EZKartu podle údajů ministerstva využije přibližně 34 tisíc lidí.
Nová EZKarta má lidem zajistit jednodušší a bezpečnější přístup k údajům, které o nich již ve zdravotnickém systému existují, a postupně omezovat situace, kdy pacient musí zdravotní informace mezi jednotlivými poskytovateli přenášet sám.
Aplikace dostala kompletně přepracované uživatelské prostředí, kromě jiného tmavý režim a nové funkce (v přehledu níže). Jednou z nejvýznamnějších novinek jsou laboratorní výsledky, podle ministerstva je v centrálním systému na 450 milionů laboratorních záznamů, historická data byla získána až pět let zpětně a v první fázi projekt zpřístupňuje deset vybraných laboratorních parametrů a jejich hodnoty. Data mají být aktualizována přibližně v měsíčním intervalu.
Přihlášení do EZKarty využívá elektronickou identitu. Po prvním ověření identity je přístup chráněn prostřednictvím zabezpečení mobilního telefonu, například biometrií nebo systémovým PINem. Uživatelé mohou spravovat také profily svých nezletilých dětí a dalších osob, k jejichž údajům mají oprávnění.
„Zásadně rozšiřujeme množství informací, ke kterým se lidé prostřednictvím aplikace dostanou, od prevence a screeningů přes laboratorní výsledky až po očkování, lékařské posudky nebo vybrané údaje ze zdravotní dokumentace. Postupně připojujeme další nemocnice a zdravotnická zařízení,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Do systému sdílené zdravotní dokumentace je v současnosti zapojeno více než 30 nemocnic.
Rozšiřuje se i elektronický očkovací průkaz a dostupné jsou vybrané důležité zdravotní údaje, například krevní skupina, evidované alergie, informace o prevenci a screeningu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo následující přehled nejdůležitějších funkcí:
- preventivní prohlídky včetně jejich termínů, detailu poslední návštěvy a informace o aktuálním či budoucím nároku
- screeningová vyšetření včetně informací o jednotlivých programech a nároku na vyšetření
- laboratorní výsledky včetně historie hodnot a referenčního rozmezí
- elektronický očkovací průkaz včetně detailu jednotlivých dávek
- elektronické posudky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- Sdílený zdravotní záznam s vybranými důležitými údaji
- přehled předepsaných a vydaných léčiv
- sdílenou zdravotní dokumentaci ze zapojených zdravotnických zařízení
- profily nezletilých dětí a dalších osob, k jejichž údajům má uživatel oprávnění
- informace k dárcovství krve a plazmy
- Kartu „Dárce krve“ s informacemi k dalšímu darování
- služby Moje dokumenty a Zdravotní zásilky
EZKarta má být součástí širší infrastruktury elektronického zdravotnictví v rámci digitaliizačních projektů, která propojí centrální registry, portál eZdraví, služby pro bezpečnou výměnu zdravotnických dat, elektronické žádanky a informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb.