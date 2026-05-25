EET, EZ karta či registr dotací. Vláda představila 22 prioritních projektů digitalizace

Český eGovernment má nový jízdní řád. Jeho priority na svém dnešním zasedání schválila vláda.
„Roadmapa připravená vládou zahrnuje celkem 55 projektů napříč státní správou, z toho 22 prioritních projektů vycházejících přímo z programového prohlášení vlády a 33 projektů založených na platné legislativě. Portfolio pokrývá oblasti financí, zdravotnictví, digitální identity, dat, registrů, dopravy, krizového řízení, sociálních agend i kybernetické bezpečnosti,“ popisuje svůj plán kabinet.
U každého projektu je v plánu uvedeno jméno odpovědného manažera a termín dokončení. „Posílit se má také strategická role nově zřízeného grémia RVIS [Rady vlády pro informační společnost, které předsedá premiér Andrej Babiš – pozn. redakce], které bude koordinovat priority, sledovat závislosti, vyhodnocovat rizika a kontrolovat plnění milníků, termínů a odpovědností,“ popisuje vláda.
Mezi prioritními projekty jsou například digitální systém pro on-line evidenci tržeb (EET 2), který má být podle strategie hotový do konce letošního roku. K dalším prioritám má patřit analytický systém finanční správy (tzv. digitální daňová kobra), který má automaticky vyhodnocovat data z různých zdrojů a hledat v nich podezřelé transakce nebo daňové úniky. Předpokládaný termín dokončení: konec roku 2027.
V oblasti zdravotnictví plán počítá mimo jiné s dokončením projektu EZ karty. Mobilní aplikace, která je dnes hlavně digitálním očkovacím průkazem (i když nespolehlivým, protože v něm řada dat chybí), se má proměnit v digitální průkaz pacienta. Základní data má obsahovat do letošního 30. června, kompletní pak do konce letošního roku. Vláda chce také postavit systém pro elektronické žádanky o vyšetření (do června 2027 pro vyšetření kromě laboratorních, o rok později má fungovat i pro laboratoře).
Do konce letošního roku plán počítá s tím, že všechny úřady budou splňovat povinnosti vyplývající ze zákona o právu na digitální služby (tzv. digitální ústavy). Úřady měly původně zdigitalizovat komunikaci s občany k únoru 2025, zákonodárci ale těsně před tímto termínem přijali novelu, která termín posunula o dva roky
Do konce letošního roku má začít fungovat také Národní katalog dat nebo Nástroj pro měření efektivity digitalizace.
Termínu se dočkal také projekt Bivoj, o které jsme už na Lupě informovali. Původně mělo jít o státního virtuálního operátora zejména pro složky integrovaného záchranného systému, dnes ministerstvo vnitra záměr popisuje jako „Technologický projekt zaměřený na modernizaci a automatizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a efektivního zpracování velkého objemu dat pro potřeby bezpečnostních složek státu.“ Hotový má být do konce roku 2028.
Strategie také znovu potvrzuje velký odklad digitalizace stavebního řízení, o kterém jsme na Lupě už také psali. Vláda počítá s dokončením projektu až na konci roku 2030.
V plánu zcela chybí například dokončení projektu eLegislativa, který je jedním z nejdelších a nejdražších projektů českého eGovernmentu. Ministerstvo vnitra aktuálně požaduje odklad kompletního zprovoznění systému na leden 2029.
Dalších 33 projektů se vláda zavázala dokončit, protože ji zavazují různé legislativní termíny, vyplývající především ze schválené evropské legislativy.