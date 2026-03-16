Digitalizace stavebního řízení se posouvá do let 2030 až 2031, potvrzuje vládní plán

Zprovoznění digitalizované podoby stavebního řízení čeká další odklad. Původně předpokládaný termín do konce roku 2027 se posouvá na roky 2030 až 2031. Potvrzuje to Plán transformace stavební správy v Česku, který schválila vláda Andreje Babiše (ANO). Odklad předpokládala už novela stavebního zákona, kterou Poslanecké sněmovně koncem loňského roku předložila skupina vládních poslanců.
Novela má v plném režimu začít platit od roku 2028. „Dosavadních 626 stavebních úřadů se transformuje do Úřadu rozvoje území (URU), krajských ředitelství a jejich poboček po celé ČR ve spolupráci s úřady a samosprávami. Vznikne tak jedno kontaktní místo pro stavebníka, které integruje jednotlivé agendy do jednoho rozhodovacího procesu,“ popisuje chystané změny ministerstvo pro místní rozvoj.
Teprve po zprovoznění a stabilizaci nového systému má podle vládního plánu přijít na řadu spuštění digitalizované podoby stavebního řízení. V plném rozsahu by k němu mělo podle plánu dojít v letech 2030 až 2031.
Současná podoba stavebního zákona platí od roku 2024. Jeho součástí byla i digitalizace procesů, jejíž spuštění ale provázely potíže, které nakonec vedly ke konci Pirátů ve vládě Petra Fialy (ODS). Kabinet poté rozhodl o vypsání nového výběrového řízení na dodávku systému a stavebním úřadům poskytl tzv. technologický bypass.
Ministerstvo pro místní rozvoj v září 2025 vypsalo tzv. předběžnou tržní konzultaci, ze které mělo vzejít nové zadání projektu. Jak bude proces pokračovat není zatím jasné, podle Hospodářských novin se totiž v IT odboru ministerstva pro místní rozvoj chystá hromadné propouštění.