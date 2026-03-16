Digitalizace stavebního řízení se posouvá do let 2030 až 2031, potvrzuje vládní plán

David Slížek
Dnes
Deposit: Stavba, práce, dělník, stavět Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zprovoznění digitalizované podoby stavebního řízení čeká další odklad. Původně předpokládaný termín do konce roku 2027 se posouvá na roky 2030 až 2031. Potvrzuje to Plán transformace stavební správy v Česku, který schválila vláda Andreje Babiše (ANO). Odklad předpokládala už novela stavebního zákona, kterou Poslanecké sněmovně koncem loňského roku předložila skupina vládních poslanců.

Novela má v plném režimu začít platit od roku 2028. „Dosavadních 626 stavebních úřadů se transformuje do Úřadu rozvoje území (URU), krajských ředitelství a jejich poboček po celé ČR ve spolupráci s úřady a samosprávami. Vznikne tak jedno kontaktní místo pro stavebníka, které integruje jednotlivé agendy do jednoho rozhodovacího procesu,“ popisuje chystané změny ministerstvo pro místní rozvoj.

Teprve po zprovoznění a stabilizaci nového systému má podle vládního plánu přijít na řadu spuštění digitalizované podoby stavebního řízení. V plném rozsahu by k němu mělo podle plánu dojít v letech 2030 až 2031.

Současná podoba stavebního zákona platí od roku 2024. Jeho součástí byla i digitalizace procesů, jejíž spuštění ale provázely potíže, které nakonec vedly ke konci Pirátů ve vládě Petra Fialy (ODS). Kabinet poté rozhodl o vypsání nového výběrového řízení na dodávku systému a stavebním úřadům poskytl tzv. technologický bypass

Ministerstvo pro místní rozvoj v září 2025 vypsalo tzv. předběžnou tržní konzultaci, ze které mělo vzejít nové zadání projektu. Jak bude proces pokračovat není zatím jasné, podle Hospodářských novin se totiž v IT odboru ministerstva pro místní rozvoj chystá hromadné propouštění.

Zbržděná digitalizace nepostihla zdaleka jen stavební řízení Přečtěte si také:

Zbržděná digitalizace nepostihla zdaleka jen stavební řízení

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Registrace nepojištěných zaměstnanců a doregistrace nově požadovaných údajů

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

