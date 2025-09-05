Lupa.cz  »  Jak provést digitalizaci stavebního řízení? Ministerstvo vyzývá firmy k diskusi

Jak provést digitalizaci stavebního řízení? Ministerstvo vyzývá firmy k diskusi

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Digitalizace stavebniho rizeni - ministerstvo pro mistni rozvoj Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zmapování možností trhu a ověření, jak jsou záměry digitalizace stavebního řízení v praxi proveditelné. To jsou v kostce důvody, proč ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo tzv. předběžnou tržní konzultaci, do které pozvalo všechny potenciální dodavatele a experty. 

„Cílové řešení digitalizace stavebního řízení má být postaveno na plně elektronickém procesu, který pokrývá celý životní cyklus řízení – od podání žádosti až po vydání rozhodnutí. Doporučuje se minimalizace papírové komunikace a zavedení centrální digitální správy spisů. Procesy musí být zjednodušeny a standardizovány, zejména u méně složitých záměrů, kde lze využít automatizovanou validaci dokumentace a územního plánu. Systém má být hluboce propojen s registry veřejné správy a systémy dotčených orgánů, což umožní výměnu podkladů bez manuálního přepisování. Důraz je kladen na uživatelskou přívětivost – interaktivní portál by měl nabídnout přehled o stavu řízení, návody, nápovědy a možnost online komunikace. V delším horizontu se počítá s využitím umělé inteligence pro generování návrhů rozhodnutí, kontrolu dokumentace a detekci rizik. Součástí návrhu je i systematický sběr dat o průběhu řízení a vytvoření řídicí struktury pro dlouhodobý rozvoj systému,“ popisuje úřad svůj záměr.

Vnitro žádá na přepracování a vývoj e-Sbírky a e-Legislativy další stovky milionů Přečtěte si také:

Vnitro žádá na přepracování a vývoj e-Sbírky a e-Legislativy další stovky milionů

Jako podklad ke konzultaci zveřejnil také byznysové zadání, které vzniklo letos v březnu, a další analytické dokumenty k projektu. Na základě dialogu s firmami a odborníky chce ministerstvo upravit technickou specifikaci, najít vhodná technická řešení a upřesnit harmonogram veřejné zakázky, kterou v budoucnu na digitalizaci vypíše. První kolo konzultace má proběhnout 29. září. 

Na ministerstvu má agendu na starosti vrchní ředitelka sekce IT Eva Pavlíková, která do funkce nastoupila letos na jaře. Dříve vedla neziskovou organizaci Česko.digital.

Digitální stavební řízení momentálně funguje v přechodném stavu, kdy podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka plní zákonné požadavky, ale k ideálnímu stavu mají daleko. 

Nový systém by měl být podle plánů současné vlády hotový do začátku roku 2028. Vzhledem k tomu, že digitalizaci bude mít reálně na starosti kabinet, který vzejde z nadcházejících voleb, je otázka, zda se podaří předpokládaný termín splnit.

Ministerstvo koncem srpna zveřejnilo technickou část auditu digitalizace stavebního řízení, který podle úřadu potvrdil, že systém vznikal pod vedením ex-ministra Ivana Bartoše ve velkém časovém tlaku a bez dostatečné spolupráce s koncovými uživateli, chyběly u něj analýzy a dokumentace, neměl dostatečné projektové řízení a vykazoval další problémy. 

Jiří Veselý (ČÚZK): Lidé používají katastr skoro jen digitálně, elektronické uzavírání smluv je ale příliš složité Přečtěte si také:

Jiří Veselý (ČÚZK): Lidé používají katastr skoro jen digitálně, elektronické uzavírání smluv je ale příliš složité

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).