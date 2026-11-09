Ministr obrany za podivných okolností odvolal velitele důležité kybernetické sekce armády čelící Rusku

Radek Haratek skončil ve funkci velitele informačních a kybernetických sil v rámci Armády České republiky. Pozice se ujal zhruba v polovině roku 2023.
Velitelství informačních a kybernetických sil (VeKySIO) je čím dál důležitější sekce zdejší armády. Jejím hlavním úkolem je integrovat a vést operace v nových bojových doménách – tedy v kybernetickém prostoru a informačním prostředí – a zároveň zajišťovat pokročilé komunikační a informační systémy.
VeKySIO analyzuje informační prostředí, řeší strategickou komunikaci, ochranu sítí a systémů nebo se podílí na průzkumu a rušení. Je důležitou součástí bránění se aktivitám Ruska v kybernetickém a informačním prostoru. Fungování přes časem v rozhovoru pro Lupu přiblížil Miroslav Feix, dřívější šéf VeKySIO.
“Od 1. prosince 2026 bude brigádní generál Radek Haratek na základě rozhodnutí ministra obrany působit ve funkci poradce náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Služebně bude zařazen na Generálním štábu v Praze,” informoval Miroslav Hlaváč, náčelník Generálního štábu Armády ČR.
Zmíněný Feix rozhodnutí ministra obrany kritizuje. “Otázka není, jestli ministr může odvolat generála. Může. Otázka je, proč. Vojenská policie ani inspektor nic nenašli. Ministerstvo mluví o více blíže neurčených pochybeních. Ministr tradičně mlčí. Bez odpovědi to vypadá jako politická objednávka. A to armáda nepotřebuje,” uvedl Feix.
Seznam Zprávy doplnily, že novým šéfem VeKySIO bude plukovník Ivan Mahr. Haratek se způsobem odvolání nesouhlasí. “Podal jsem proti tomu rozklad, protože nesouhlasím s tím, jak to ministr udělal,” řekl Haratek Seznamu.