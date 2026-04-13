Mobilní data v pražském metru běží rychleji, Vodafone modernizoval tamní síť

Jan Sedlák
Dnes
5G mobilní síť v pražském metru Autor: Vodafone

Mobilní operátoři ve spolupráci s CETINem koncem roku 2023 za více než půl miliardy korun dokončili kompletní pokrytí pražského metra mobilním signálem včetně dat, zahrnuje to stanice i tunely. Postupně dochází k dalšímu vylepšování. Vodafone v posledních dnech posílit kapacitu infrastruktury, což kromě jiného přináší vyšší rychlosti.

“Modernizací prošly postupně všechny stanice, přičemž tři z nich (I. P. Pavlova, Muzeum a Roztyly) se již vylepšení dočkaly v předstihu. Tato obměna zahrnovala mimo jiné instalaci nejmodernějších technologií, včetně výměny napájecích kabelů, nasazení rychlejších převodníků a modernizace vysílacích prvků,” informoval Vodafone. Síť stále operuje jako non-standalone, tedy se starším jádrem (core) na LTE/4G.

Operátor podle oficiálního testu (nPerf) v metru naměřil rychlost downloadu 497 Mb/s a rychlost uploadu 62,8 Mb/s. Síť také dokáže obsloužit více uživatelů současně (metro denně přepraví přes milion lidí), zvládne stabilitu ve špičkách a je sníženo riziko zpomalení internetu při vysokém zatížení.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Dále u nás najdete

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

