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Na Skylinku a FreeSatu jsou volně dostupné TV Paprika a Viasat History

Filip Rožánek
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Jamie Oliver na TV Paprika Autor: TV Paprika
Kuchař Jamie Oliver ve svém pořadu
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Zákazníci Skylinku a FreeSatu mohou do 3. listopadu sledovat kulinářskou stanici TV Paprika a dokumentární Viasat History bez příplatku. Oba programy jsou dostupné i divákům, kteří je nemají ve svém předplaceném balíčku. Akce platí pro satelitní příjem z družice Astra na pozici 23,5 stupně východně i pro internetovou televizi Skylink Live TV.

TV Paprika v říjnu uvede dva pořady britského kuchaře Jamieho Olivera. Od 10. října začne vysílat sérii Jamieho dokonalé grilování, zaměřenou na přípravu jídel pod širým nebem. Na 18. října stanice ohlásila premiéru pořadu Jamieho levné hostiny s recepty na cenově dostupná jídla.

Viasat History nabídne tematické pásmo spojené s Halloweenem. Dokumenty se budou věnovat například čarodějnickým procesům, středověkým epidemiím nebo historickému původu legend o upírech. Premiéra bude 7. října a cyklus bude pokračovat každý všední den ve 22:10.

Technické parametry
Parametr TV Paprika Viasat History
Pozice ve FastScanu 91 72
Satelit Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet 11 934 MHz 12 109 MHz
Polarizace vertikální horizontální
FEC 3/4 3/4
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma / modulace DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON
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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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