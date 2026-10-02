Na Skylinku a FreeSatu jsou volně dostupné TV Paprika a Viasat History

Zákazníci Skylinku a FreeSatu mohou do 3. listopadu sledovat kulinářskou stanici TV Paprika a dokumentární Viasat History bez příplatku. Oba programy jsou dostupné i divákům, kteří je nemají ve svém předplaceném balíčku. Akce platí pro satelitní příjem z družice Astra na pozici 23,5 stupně východně i pro internetovou televizi Skylink Live TV.
TV Paprika v říjnu uvede dva pořady britského kuchaře Jamieho Olivera. Od 10. října začne vysílat sérii Jamieho dokonalé grilování, zaměřenou na přípravu jídel pod širým nebem. Na 18. října stanice ohlásila premiéru pořadu Jamieho levné hostiny s recepty na cenově dostupná jídla.
Viasat History nabídne tematické pásmo spojené s Halloweenem. Dokumenty se budou věnovat například čarodějnickým procesům, středověkým epidemiím nebo historickému původu legend o upírech. Premiéra bude 7. října a cyklus bude pokračovat každý všední den ve 22:10.
|Parametr
|TV Paprika
|Viasat History
|Pozice ve FastScanu
|91
|72
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet
|11 934 MHz
|12 109 MHz
|Polarizace
|vertikální
|horizontální
|FEC
|3/4
|3/4
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma / modulace
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON
|ON