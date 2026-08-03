Největší česká IT skupina koupila další západní firmu, ta umožňuje sledovat obchod s tabákem

Největší česká IT skupina se opět vydala na nákupy do zahraničí. Aricoma spadající pod investiční společnost KKCG tentokrát lovila na západě, konkrétně ve Švýcarsku. Od globální reklamní a marketingové skupiny Dentsku získala sekce Dentsu Tracking zaměstnávající 60 technologických specialistů.
Dentsu Tracking se zaměřuje digitalizaci a transparentnost dodavatelských řetězců. Postavila například centrální sekundární úložiště pro systém sledování tabákových výrobků v Evropské unii nebo ve Velké Británii. Systém zpracovává miliardy unikátních kódů ročně z více než 1,5 milionu zařízení a provozoven v rámci Evropy. Informace využívají celní a kontrolní orgány.
“Společnost se zaměřuje na bezpečnost a kontrolu dodavatelských řetězců pro firmy, vlády a veřejné instituce a pomáhá jim zajišťovat soulad s požadavky v regulovaných a citlivých prostředích. Využívá moderní digitální technologie pro sběr a analýzu dat. Mezi její zákazníky patří evropské instituce a národní vlády v Evropské unii i mimo ni, včetně Spojeného království a Gibraltaru, stejně jako mezinárodní luxusní značky a společnosti z hodinářského průmyslu,” shrnula Aricoma.
Výkonný ředitel Aricoma Milan Sameš skupinu označil za důležitého hráče v části západní Evropy. Aricomě se daří expandovat do zahraničí, mimo jiné právě skrze akvizice. V roce 2024 například došlo k odkupu lucemburských softwarových vývojářů NeoFacto a letos v lednu šlo o nákupy v Rakousku a na Slovinsku.
Aricoma také nedávno vyhrála velkou zakázku pro Evropskou komisi za 15 miliard korun, podařilo se jí to už podruhé za sebou.
Aricoma zaměstnává kolem 2 300 lidí a celkové tržby skupiny přesahují 12 miliard korun. V Česku vznikla na základech postupně koupených firem typu AutoCont a dalších.