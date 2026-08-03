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Největší česká IT skupina koupila další západní firmu, ta umožňuje sledovat obchod s tabákem

Jan Sedlák
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Karel Komárek, KKCG Autor: KKCG
Karel Komárek, KKCG
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Největší česká IT skupina se opět vydala na nákupy do zahraničí. Aricoma spadající pod investiční společnost KKCG tentokrát lovila na západě, konkrétně ve Švýcarsku. Od globální reklamní a marketingové skupiny Dentsku získala sekce Dentsu Tracking zaměstnávající 60 technologických specialistů.

Dentsu Tracking se zaměřuje digitalizaci a transparentnost dodavatelských řetězců. Postavila například centrální sekundární úložiště pro systém sledování tabákových výrobků v Evropské unii nebo ve Velké Británii. Systém zpracovává miliardy unikátních kódů ročně z více než 1,5 milionu zařízení a provozoven v rámci Evropy. Informace využívají celní a kontrolní orgány.

“Společnost se zaměřuje na bezpečnost a kontrolu dodavatelských řetězců pro firmy, vlády a veřejné instituce a pomáhá jim zajišťovat soulad s požadavky v regulovaných a citlivých prostředích. Využívá moderní digitální technologie pro sběr a analýzu dat. Mezi její zákazníky patří evropské instituce a národní vlády v Evropské unii i mimo ni, včetně Spojeného království a Gibraltaru, stejně jako mezinárodní luxusní značky a společnosti z hodinářského průmyslu,” shrnula Aricoma.

Výkonný ředitel Aricoma Milan Sameš skupinu označil za důležitého hráče v části západní Evropy. Aricomě se daří expandovat do zahraničí, mimo jiné právě skrze akvizice. V roce 2024 například došlo k odkupu lucemburských softwarových vývojářů NeoFacto a letos v lednu šlo o nákupy v Rakousku a na Slovinsku.

Aricoma také nedávno vyhrála velkou zakázku pro Evropskou komisi za 15 miliard korun, podařilo se jí to už podruhé za sebou.

Aricoma zaměstnává kolem 2 300 lidí a celkové tržby skupiny přesahují 12 miliard korun. V Česku vznikla na základech postupně koupených firem typu AutoCont a dalších.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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