Češi opět vyhráli zakázku za 15 miliard na dodávku IT pro Evropskou komisi, parlament či vesmírnou agenturu

Jan Sedlák
Dnes
Karel Komárek, KKCG Autor: KKCG
Karel Komárek, KKCG

Česká IT skupina Aricoma spadající pod investiční firmu KKCG opět získala velkou zakázku pro Evropskou komisi na dodávku informačních technologií. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky činí 617 milionů eur, skoro 15 miliard korun.

Aricoma navazuje na podobný předchozí obchod z roku 2021, kdy tendr pro Komisi rovněž vyhrála. “Není nám známo, že by se v historii nějaké jiné firmě podařilo takový kontrakt obnovit. Dokazuje to, že jsme pro Evropskou komisi spolehlivým, bezpečným a silným partnerem. Objem, který v rámci nové rámcové smlouvy můžeme dodat je v porovnání s tím před čtyřmi lety až desetinásobný,” uvedl Lukáš Texl, šéf mezinárodního týmu Aricomy.

Česi konkrétně dodají hardware a software od firem Hewlett Packard Enterprise (HPE) a Nutanix, který bude používat několik evropských institucí jako Europol, Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) sídlící v Praze, Evropský parlament, Rada EU, Evropský soudní dvůr, FRONTEX a další.

Aricoma je největší česká IT skupina, která postupně expanduje do zahraničí, a to i skrze akvizice typu AutoCont, Cleverlance, AEC, Sabris a tak dále. Tržby dělají kolem 10,5 miliardy korun.

