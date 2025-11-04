Aricoma opět vyrazila na nákupy, získala část IT firmy ze severu Čech

Tuzemská IT skupina Aricoma spadající pod KKCG si připsala další akvizici. Od českolipské firmy Datron získala divizi IT infrastruktury. Jde o menší obchod, do Aricomy přejde 20 lidí, kteří mají posílit pozici skupiny na severu Čech.
Koupená divize se zaměřuje na technologie jako Cisco, Symantec, Veeam, ESET, Sophos, IBM, VMware, HP, Dell nebo Tivoli. Poskytuje virtualizaci, databáze, kybernetickou bezpečnost a další infrastrukturní služby.
Datron funguje od roku 1991. Firma v roce 2023 udělala obrat přes 1,2 miliardy korun, protočí totiž velké objemy hardwaru. Zisk před zdaněním dosáhl na 17,4 milionu korun.
Aricoma zaměstnává asi dva tisíce lidí. Roční tržby skupiny přesahují 10 miliard korun. Jde o největší IT skupinu u nás, která postupně pohltila značky jako AutoCont, Sabris, Cleverlance, AEC, KCT Data a další. Podnik také provozuje značku Avenga (dříve Qinshift), skrze níž Aricoma operuje převážně na zahraničních trzích.