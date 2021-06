AutoCont bude za miliardy dodávat IT Evropskému parlamentu, ECB nebo Europolu

Česká společnost AutoCont spadající pod IT holding Aricoma v rámci skupiny KKCG získala velkou zakázku pro evropské instituce. Bude dodávat serverové technologie a konzultační služby pro datacentra více než padesáti organizacích, mezi než spadají Evropský parlament, Europol, Evropská centrální banka, sekretariát Evropské komise a další.

Pro tradiční český podnik jde o čtyřletý projekt s hodnotou jednotek miliard korun. Je to jedna z největších zakázek, které lze ve veřejné sféře v Evropě získat. AutoCont měl v tendru pět konkurentů.

“AutoCont bude dodávat serverové technologie Hewlett Packard Enterprise s procesory Intel a AMD, hyperkonvergovanou infrastrukturu Nutanix, příslušenství, záruční služby, instalaci, údržbu a konzultační služby prakticky do všech zemí EU. Generální direktorát informatiky Evropské komise (DIGIT) vyhodnotil nabídku AutoContu v rámci dílčího tendru CRO12 jako ekonomicky nejvýhodnější. AutoCont tak potom, co získal sérii menších zakázek, dokázal podstatným způsobem využít rámcový kontrakt DI/07754, který jako jedna z pěti evropských IT firem získal před třemi lety,” informuje společnost.

AutoCont na podobné obchody zformoval jednotku AutoCont International sídlící v Bruselu a Brně. Vyhraný deal se má stát vstupnou branou do zemí Beneluxu. Jak v rozhovoru pro Lupu popsal výkonný ředitel skupiny Aricoma Milan Sameš, firma se chce prosadit v západní Evropě. Nedávno proto koupila švédskou IT společnost Seavus.

Aricoma vedle AutoContu a Seavusu čítá firmy Cleverlance ES, AEC, Cloud4com, DataSpring, Komix a Internet Projekt. Konsolidované tržby jsou na částce 8,5 miliardy korun se ziskem EBITDA 900 milionů.