Největší datacentrum v Česku zná dodavatele optického připojení. Bude jich několik

České Radiokomunikace (ČRA) už znají dodavatele optického připojení k chystanému největšímu datovému centru v Česku. Do objektu Gateway nedaleko Prahy postaví konektivitu společně s partnery SITEL, Quantcom, TTC, Energtel a ČD-Telematika.
“Optická síť propojí Prague Gateway DC s pražskou páteřní sítí CRA, včetně napojení na klíčové uzly DC Tower, CE Colo a další významné pražské lokality. Vzniká tak pevný optický základ pro kapacitní, redundantní a škálovatelné služby datacentra, které je připravováno mimo jiné pro nejnáročnější AI úlohy,” informovaly Radiokomunikace.
“CRA při budování konektivity kombinují více přístupů: zkapacitnění vlastních existujících tras, odkup nebo dlouhodobý pronájem infrastruktury od partnerů s následným zafouknutím nových optických kabelů a společnou realizaci zcela nových tras. Práce probíhají paralelně – některé úseky jsou již hotové, další jsou ve fázi realizace,” doplnila firma.
Gateway bude největší datacentrum v Česku. Počítá se s kapacitou 26 MW. ČRA se rovněž uchází o projekt evropské AI gigafactory, kapacita by díky tomu mohla vyrůst na 77 MW. Gateway je nyní ve výstavbě, zakázku vyhrála Skanska.
Radiokomunikace sbírají první rezervace od budoucích zákazníků. Německá společnost Polarise, která poskytuje výpočetní výkon grafických karet Nvidia, si závazně objednala kapacitu 15 MW. Španělský Multiverse Computing chce odebírat až 30 MW. Kromě toho poskytne investici 1,2 miliardy korun a softwarovou platformu.
ČRA zatím instalují AI servery v datacentru Lužice nedaleko Hodonína. Poptávka je velká a vše, co je k dispozici, je hned rozebráno.