 »  Největší evropskou burzu kryptoměn kupuje privátní investiční společnost

Burzu Bitstamp, která patří k nejstarším bitcoinovým burzám na světě a je největší kryptoměnovou burzou v Evropě, dnes koupila privátní belgická investiční společnost NXMH. Cena akvizice nebyla zveřejněna, podle neoficiálních odhadů z března ale mohla dosáhnout až 400 milionů dolarů.

Bitstamp byl založen v roce 2011 dvěma Slovinci – Nejcem Kodričem a Damijanem Merlakem – coby bezpečnější alternativa k už tehdy značně problematickému Mt. Goxu.

Z rodného Slovinska se burza kvůli příznivější legislativě přestěhovala nejprve v roce 2013 do Velké Británie a později v roce 2016 do Lucemburska, které jí umožnilo stát se plně regulovanou platební institucí a legálně podnikat ve všech členských zemích EU.

„Dnes mám to potěšení oznámit, že se Bitstamp stává součástí portfolia belgické investiční společnosti NXMH. Okolo Bitstampu kroužili zájemci již delší dobu, důvod, proč jsme se nakonec rozhodli společnost prodat, je kombinací tří faktorů: kvality zájemce, zajímavé nabídky a faktu, že se trh dostal do fáze, kdy dává další konsolidace nejlepší smysl. Hlavním důvodem je ovšem fakt, že mise, vedení i vize společnosti zůstanou i po akvizici beze změny,“ okomentoval prodej její ředitel Nejc Kodrič. Burza by měla i po akvizici zůstat samostatnou společností, Kodrič si ponechá 10 % akcií.

ANNOUNCING: Bitstamp was acquired by Belgium-based investment company NXMH. Our team, leadership and vision all remain the same. We believe this is the logical next step on our mission to be the most trusted digital currency exchange on the market: https://t.co/UxjNpDeKNR pic.twitter.com/3MUoQtdXFn