Německá stanice vysílala černou obrazovku a ticho. Varovala před plány AfD

Německá stanice Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) záměrně přerušila regionální televizní a rozhlasové vysílání pro Sasko-Anhaltsko. Černou obrazovkou a tichem upozornila na možné důsledky politických kroků Alternativy pro Německo (AfD). Strana chce vypovědět smlouvy upravující činnost veřejnoprávních médií.
V pondělním vydání regionálního magazínu MDR Sachsen-Anhalt heute moderátor ohlásil reportáž o jezdeckém sportu. V obraze se však objevily poruchy a následně zčernal. „Jak vidíte, nevidíte nic. Žádná MDR v Sasku-Anhaltsku? A tím pádem ani MDR Sachsen-Anhalt heute? To by se mohlo stát,“ oznámil hlas mimo obraz. Následoval rozhovor s generálním ředitelem MDR Ralfem Ludwigem.
Podobně to proběhlo v ranním rozhlasovém vysílání Po předání slova mezi moderátory nastalo přibližně pět sekund ticha. „Jak slyšíte, neslyšíte nic,“ řekla poté moderátorka. Na webu MDR se u několika regionálních článků objevily místo fotografií jen černé plochy.
Vedení MDR uvedlo, že chce tímto způsobem informovat diváky a posluchače o možných dopadech vypovězení smluv na regionální obsah. Stanice tvrdí, že se proti své vůli stala tématem volební kampaně.
AfD v programu pro zemské volby slibuje, že příslušné smlouvy vypoví jako jeden z prvních kroků případné nové vlády. Strana tím chce podle svého vyjádření vyvolat tlak na reformu systému. Veřejnoprávní vysílání by omezila na základní nabídku a zrušila povinné poplatky. Sportovní a zábavní obsah by mohl být dostupný jako placený doplněk a financování základní nabídky z veřejných rozpočtů nebo reklamy by mělo podle AfD projít auditem.
MDR je společnou veřejnoprávní stanicí pro Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Každá z těchto zemí může ze smlouvy vystoupit ke konci roku s dvouletou výpovědní lhůtou. Pokud by Sasko-Anhaltsko podalo platnou výpověď do konce roku 2026, vystoupilo by z MDR na konci roku 2028.
V takovém případě by stanice dál fungovala jen pro Sasko a Durynsko. Neměla by už oprávnění ani povinnost vytvářet regionální televizní, rozhlasovou a internetovou nabídku zaměřenou přímo na Sasko-Anhaltsko. Obyvatelé této spolkové země by však mohli dál přijímat ostatní veřejnoprávní programy.
Samotné rozhodnutí sasko-anhaltské vlády by ovšem k vypovězení smlouvy nestačilo. Krok by musela podpořit také většina poslanců zemského sněmu. Sasko-Anhaltsko by současně muselo vytvořit a financovat novou veřejnoprávní strukturu odpovídající požadavkům německé ústavy. Vypovězení smluv by zároveň domácnosti nezbavilo povinnosti platit každý měsíc příspěvek na veřejnoprávní média (aktuálně 18,36 eura). Zemské volby se uskuteční 6. září.