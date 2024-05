Neměli jsme v úmyslu kopírovat hlas Scarlett Johansson, říká OpenAI

Kontroverze kolem jednoho z hlasů, který společnost OpenAI používala jako hlasový výstup ve svém chatbotu ChatGPT, přiměl firmu přestat tento hlas používat. Šlo o reakci na dopis, který společnosti poslali právní zástupci americké herečky Scarlett Johansson.

Požadovali v něm vysvětlení, jak OpenAI hlas vytvořila, protože podle herečky zní velmi podobně jako projev Johanssonové. O dopisech informovala americká NPR. OpenAI ale odmítla, že by hlas, pojmenovaný Sky, vytvořila podle hereččina projevu.

Herečka uvedla, že ji před devíti měsíci kontaktoval šéf OpenAI Sam Altman s návrhem, aby chatbotu propůjčila svůj hlas. Johanssonová, která v roce 2013 ve filmu Ona (Her) ztvárnila umělou inteligenci komunikující hlasem, to odmítla.

Letos v květnu, dva dny před tím, než OpenAI zveřejnila novou verzi ChatGPT ve verzi GPT-4o, Altman herečku kontaktoval znovu s tím, zda nechce své odmítnutí přehodnotit. Než stihla reagovat, firma novou verzi, která má vylepšené konverzační schopnosti, uvedla i s hlasem, který podle některých lidí velmi připomínal projev Johanssonové. Sám Altman na sociální síti ukázku okomentoval příspěvkem s jedním slovem: „her“.

Introducing GPT-4o, our new model which can reason across text, audio, and video in real time.



It's extremely versatile, fun to play with, and is a step towards a much more natural form of human-computer interaction (and even human-computer-computer interaction): pic.twitter.com/VLG7TJ1JQx