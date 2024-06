Dejte iVysílání za paywall, vzkazují operátoři České televizi. ČT na tom už pracuje

Chystaný zákon, který má zvýšit televizní poplatky a rozšířit definici přijímačů o zařízení připojená k internetu, má silného odpůrce. Asociaci provozovatelů mobilních sítí se nelíbí pasáž, podle které by operátoři měli České televizi a Českému rozhlasu poskytovat seznam zákazníků s internetovým připojením.

„Bonzovat jména klientů mobilních operátorů České televizi kvůli výběru TV poplatků nedává žádný smysl. ČT totiž všechna data již dávno má. Může klidně oslovit všechny domácnosti, kterým již dříve psala dopis a dostala odpověď, že nemají televizi,“ uvedla asociace na svých sociálních sítích.

Rozšíření poplatníků o domácnosti s připojením k internetu vnímají rozporuplně také vládní Piráti. Zbývající koaliční strany však mají ve sněmovně dostatek hlasů, aby novinku prosadily i bez nejmenší vládní partaje, která má jen čtyři poslance.

V první verzi mediální novely z loňského podzimu žádné předávání databází zákazníků s internetovým připojením vůbec nebylo. „Nikdo nebude nikoho nahánět ve spolupráci s mobilním operátorem,“ uklidňoval dokonce ministr kultury Martin Baxa (ODS) ještě v září.





Jeho úřad napsal diskutovaný paragraf do návrhu zákona až letos, po jednání pracovních skupin, kde si zástupci komerčního sektoru, podnikatelů a veřejnoprávních médií vyjasňovali pozice ohledně financování a náplně veřejné služby. V těchto pracovních skupinách ale operátoři neměli žádného zástupce. Asociace považuje dopsání nové povinnosti po skončení meziresortního připomínkového řízení za nestandardní.

Pasáž o zákaznících s internetovým připojením je kopií současného odstavce v poplatkovém zákoně, podle něhož Česká televize a Český rozhlas dostávají databáze odběratelů elektřiny. Poté je porovnají s evidencí poplatníků, a pokud zjistí, že někdo odebírá elektřinu, ale nemá přihlášený přijímač, pošlou mu výzvu k přihlášení do evidence poplatníků. Jestliže odběratel napíše čestné prohlášení, že žádný přijímač nemá, poplatky hradit nemusí.

Operátoři upozorňují, že v databázi zákazníků s internetovým připojením jsou i klienti, kteří datové služby nemohou nijak využít pro sledování televizního vysílání. Jde například o tarify určené pro eSIM nebo Internet věcí. Jedna rodina zároveň může být v databázi víckrát, protože na sebe různí členové domácnosti mají napsané různé internetové služby. Návrh zákona to teď vůbec nezohledňuje.

„Já považuji ty připomínky, které zaznívají od operátorů, za velmi relevantní. Jedná se o úplně novou povinnost takového druhu. Uvidíme, jak na to bude reagovat vláda a Poslanecká sněmovna. Já jsem k tomu připraven ještě vést diskuzi,“ připustil ministr kultury Martin Baxa (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Koncem května se uskutečnila pracovní schůzka, kde si ministerstvo vyslechlo argumenty operátorů.

„Neexistuje žádný důvod, aby Česká televize svými ‚business problémy‘ otravovala 1800 podnikatelských subjektů,“ podotýká asociace mobilních operátorů v narážce na počet poskytovatelů internetu. „Nesmyslné je, že stát tyto informace už dávno má – prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu ví o domácnostech s internetovou přípojkou. Česká televize si ale bohužel chce zjednodušovat život,“ tvrdí šéf asociace Jiří Grund. „Tohle nepatří do 21. století. Stejně jako to, že Česká televize bude lustrovat, kdo žije s kým ve společné domácnosti,“ dodal v rozhovoru pro CNN Prima News.

S operátory souhlasí opoziční hnutí ANO. „Je naprosto nepřijatelné, abychom platby přikazovali i občanům, kteří veřejnoprávní média nesledují, ale mají tu smůlu, že vlastní chytrý telefon. Těm se budeme cpát do soukromí přes mobilní operátory a budeme zjišťovat, jestli si platí datové služby. Já mám opravdu pocit, že jsme se úplně zbláznili,“ řekla pro CNN Prima News stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

„Vůbec tento návrh zákona nepodporujeme. Nebyl projednán napříč poslaneckou sněmovnou,“ dodal předseda mediálního výboru Aleš Juchelka (ANO). Postrádá novou definici veřejné služby. „Vládní koalice se domluvila mezi sebou. My chtěli být opakovaně přizváni, ústy ministra kultury Martina Baxy (ODS) nám to bylo slíbeno, ale bohužel k ničemu nedošlo,“ tvrdí.

Hnutí ANO navrhuje stejně jako další opoziční strana SPD, aby financování z poplatků úplně skončilo. Česká televize a Český rozhlas by podle nich měly být kapitolami státního rozpočtu. Člen podvýboru pro svobodu slova Jaroslav Foldyna (SPD) označil za inspirativní maďarský model státních médií. SPD jako celek prosazuje transformaci veřejnoprávních médií na státní příspěvkové organizace.

Příští týden má zákon na programu Legislativní rada vlády. Teprve po jejím stanovisku se bude novelou zabývat vláda, teoreticky na posledním zasedání před prázdninami 26. června. Cílem je, aby ještě na červencové schůzi sněmovny proběhlo první čtení zákona. Potom novela postoupí do výborů, kde možná vzniknou pozměňovací návrhy. A pokud se neobjeví ve výborech, nepochybně nějaké předloží poslanci ve druhém čtení.

Odděleně se bude řešit kontrola hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Úpravě zákona o NKÚ musí předcházet úprava ústavy, a to vzhledem k potřebnému počtu hlasů nejde bez spolupráce koaličních a opozičních poslanců. V minulém volebním období se tento záměr nepodařilo dotáhnout do konce, shoduje se ale na něm i současná sněmovna.

iVysílání jen pro plátce?

Vláda obhajuje nový model poplatků mimo jiné tím, že v domácnostech ubývá klasických přijímačů a zejména mladší diváci se přesouvají na internet. Sledování pořadů na internetu však nyní žádným poplatkům nepodléhá, takže tito diváci nejsou v evidenci. Pracovní odhad je asi 600 tisíc domácností. „Pokud má ČT pocit, že na iVysílání koukají neplatiči, může jej zítra dát za paywall a plátce vybavit přístupovými údaji,“ namítá asociace mobilních operátorů.





Na tento podmíněný přístup skutečně dojde. Česká televize začala ještě za generálního ředitele Petra Dvořáka připravovat registraci uživatelů na iVysílání. Mimo jiné kvůli tomu, aby řádně platící koncesionáři mohli sledovat třeba sportovní přenosy mimo území České republiky. U volně dostupného streamu je totiž kvůli licenčním podmínkám aktivní geoblokace.

Uživatelský systém Moje ČT už napříč různými zařízeními funguje a pamatuje si, na co se člověk aktuálně dívá. Není ale propojený s databází televizních poplatníků, která má miliony položek. Technicky rozsáhlý projekt ještě nějakou dobu zabere. Současný generální ředitel Jan Souček předpokládá, že by přístup spárovaný s poplatky mohl být aktivní v průběhu příštího roku. Věnoval se tomu také ve svém kandidátském projektu, kde mluvil o „přechodu do režimu VOD platformy“.

„Důraz na tuto platformu, její další technologické zdokonalování i další významné posílení vývoje a výroby formátů určených právě pro nelineární sledování, považuji za klíčové,“ podotkl Jan Souček před rokem, když ho Rada ČT vybrala do funkce. „Umělá inteligence může analyzovat chování diváků a podle toho nabídnout personalizované doporučení pro další sledování, například v prostředí iVysílání,“ přiblížil své představy pro funkční období. Přístupnější by měl být také archiv pořadů z dob Československé televize.

Divizi digitálních služeb České televize bude vést nový ředitel. Na tuto pozici od července povýší dosavadní manažer digitálních produktů Marek Doležel, který má celkovou renovaci online produktů pod palcem už skoro čtyři roky. V nejvyšším managementu nahradí Jana Maxu, který po vzájemné dohodě opouští Českou televizi na konci června.