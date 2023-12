Neomezeným datovým balíčkům od ledna vzroste téměř o pětinu nárok na data v evropském roamingu

Majitelé tarifů s neomezenými daty budou moci od příštího roku v rámci evropského roamingu (Roam Like At Home) spotřebovat zhruba o 18 % více dat než letos. Může za to snížení maximální velkoobchodní ceny za GB dat v roamingu v zemích Evropské unie podle nařízení č. 2022/612. Ta se ze stávajících 1,8 € snižuje na 1,55 €.





Po přepočtu průměrem referenčních směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou (z 16. ledna, 15. února a 15. března 2023) ve výši 23,85 Kč / € vychází tento strop od začátku nového roku na 36,968 Kč bez DPH za 1 GB.





Právě na tyto velkoobchodní ceny je navázaný mechanismus výpočtu volných dat v případech, kdy v domovské zemi uživatel čerpá balíček s neomezenými daty. Jak informuje prosincová monitorovací zpráva ČTÚ, tzv. evropský datový limit se může vztahovat i na další tarify s daty, pokud by průměrná cena za GB dat byla menší než velkoobchodní jednotková cena.

U neomezených balíčků, u kterých z logiky věci nelze čerpat jednotky přidělených dat, se pro účely zastropování spotřeby v rámci evropského roamingu používá výpočet podle vzorce: (maloobchodní cena celého tarifu bez DPH ÷ velkoobchodní strop pro 1 GB) × 2.

Kupříkladu, pokud by neomezený datový tarif stál 800 Kč, pak by podle tohoto vzorce uživatel mohl v zahraničí v rámci evrpoského roamingu čerpat 43,28 GB dat.