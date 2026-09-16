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Nepište. Svou recenzi nám nadiktujte, vyzývá Zboží.cz. Umělá inteligence prý lidi pochopí

Iva Brejlová
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Seznam.cz, podsvícené logo Autor: Seznam.cz
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Seznam otevřel zákazníkům Zboží.cz jazykový model, který vyvíjí, pro recenze jejich nákupů. Místo sepisování dojmů jim umožňuje je zkrátka nadiktovat. Vyzývá je, aby o nich hovořili tak, „jak by o své zkušenosti vyprávěli kamarádovi“. Nemusí přitom řešit, jak strukturovaně informace podávají – AI projev zpracuje, vytěží z něj klady, zápory i stručné shrnutí, které rovnou roztřídí a vyplní do formuláře.

Výslednou recenzi může uživatel upravit nebo doplnit, a to psaním i dodatečným diktováním, a teprve pak ji uložit. Firma věří, že tím odbourá bariéru, kterou můžou někteří vnímat v psaní souvislého textu.

„Aby zdánlivě jednoduchý úkol dokonale fungoval, musí model rozumět kontextu a záměru, ne jen přepsat slova. To je jiná úroveň než běžné hlasové rozpoznávání,“ říká produktový manažer Roman Kyška. Podle něj je čeština silnou stránkou interního modelu Seznamu. „Díky tomu si poradí i s hovorovou řečí plnou odboček a nedokončených vět,“ dodává.

Na Zboží.cz už AI pomáhá, Seznam nedávno spustil funkce pro agentní nakupování a služba má v dohledné době dorazit i na další stránky Seznamu. Samotný nákup ale dál probíhá stále u obchodníka.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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