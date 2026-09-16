Nepište. Svou recenzi nám nadiktujte, vyzývá Zboží.cz. Umělá inteligence prý lidi pochopí

Seznam otevřel zákazníkům Zboží.cz jazykový model, který vyvíjí, pro recenze jejich nákupů. Místo sepisování dojmů jim umožňuje je zkrátka nadiktovat. Vyzývá je, aby o nich hovořili tak, „jak by o své zkušenosti vyprávěli kamarádovi“. Nemusí přitom řešit, jak strukturovaně informace podávají – AI projev zpracuje, vytěží z něj klady, zápory i stručné shrnutí, které rovnou roztřídí a vyplní do formuláře.
Výslednou recenzi může uživatel upravit nebo doplnit, a to psaním i dodatečným diktováním, a teprve pak ji uložit. Firma věří, že tím odbourá bariéru, kterou můžou někteří vnímat v psaní souvislého textu.
„Aby zdánlivě jednoduchý úkol dokonale fungoval, musí model rozumět kontextu a záměru, ne jen přepsat slova. To je jiná úroveň než běžné hlasové rozpoznávání,“ říká produktový manažer Roman Kyška. Podle něj je čeština silnou stránkou interního modelu Seznamu. „Díky tomu si poradí i s hovorovou řečí plnou odboček a nedokončených vět,“ dodává.
Na Zboží.cz už AI pomáhá, Seznam nedávno spustil funkce pro agentní nakupování a služba má v dohledné době dorazit i na další stránky Seznamu. Samotný nákup ale dál probíhá stále u obchodníka.