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Seznam na Zboží.cz spouští nakupování pomocí AI agentů

Jan Sedlák
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Seznam.cz, podsvícené logo Autor: Seznam.cz
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Seznam je další tuzemskou internetovou společností, která si pohrává s nakupováním pomocí agentů umělé inteligence. V rámci testování spouští AI funkce pro agentní nakupování. Zatím se to týká služby Zboží.cz a novinka v dohledné době dorazí také na další stránky Seznamu.

AI má u Zboží pomáhat s dokončením nákupu. “Pro uživatele znamená agentní nakupování další krok k tomu, aby byl online nákup jednoduchý od začátku do konce. V případě novinky se přihlášený uživatel vyhne opakovanému opisování údajů a nejasnostem ohledně dopravy a dokončí nákup dvěma kliky. Samotný nákup ale díky zvolené technologii UCP probíhá stále u obchodníka, který tak má plnou kontrolu nad výsledným nákupem,” shrnula firma.

V aktuální fázi jsou do agentního nakupování zapojeny e-shopy, kterou jsou na tuto možnost technologicky připravené. Jde například o internetové obchody fungující na e-commerce platformě Shopify a připravuje se zapojení e-shopů běžících na nástroji Shoptet.

Seznam postupně nasazuje různé AI funkce v rámci svých produktů. Naposledy v Email.cz rozjel možnost vygenerování předmětu zprávy nebo souhrnu došlé pošty.

Email.cz na mobilech shrne poštu a vygeneruje předmět zprávy, Seznam pokračuje v zavádění AI Přečtěte si také:

Email.cz na mobilech shrne poštu a vygeneruje předmět zprávy, Seznam pokračuje v zavádění AI

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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