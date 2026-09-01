Seznam na Zboží.cz spouští nakupování pomocí AI agentů

Seznam je další tuzemskou internetovou společností, která si pohrává s nakupováním pomocí agentů umělé inteligence. V rámci testování spouští AI funkce pro agentní nakupování. Zatím se to týká služby Zboží.cz a novinka v dohledné době dorazí také na další stránky Seznamu.
AI má u Zboží pomáhat s dokončením nákupu. “Pro uživatele znamená agentní nakupování další krok k tomu, aby byl online nákup jednoduchý od začátku do konce. V případě novinky se přihlášený uživatel vyhne opakovanému opisování údajů a nejasnostem ohledně dopravy a dokončí nákup dvěma kliky. Samotný nákup ale díky zvolené technologii UCP probíhá stále u obchodníka, který tak má plnou kontrolu nad výsledným nákupem,” shrnula firma.
V aktuální fázi jsou do agentního nakupování zapojeny e-shopy, kterou jsou na tuto možnost technologicky připravené. Jde například o internetové obchody fungující na e-commerce platformě Shopify a připravuje se zapojení e-shopů běžících na nástroji Shoptet.
Seznam postupně nasazuje různé AI funkce v rámci svých produktů. Naposledy v Email.cz rozjel možnost vygenerování předmětu zprávy nebo souhrnu došlé pošty.