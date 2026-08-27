Email.cz na mobilech shrne poštu a vygeneruje předmět zprávy, Seznam pokračuje v zavádění AI

Seznam pokračuje v zavádění prvků umělé inteligence v rámci svých produktů. Mobilní aplikace Email.cz nově umí shrnout e-maily do stručného textu. AI také zvládne na základě rozepsaného e-mailu navrhnout vhodný předmět.
“Mobilní aplikace nově nabízí funkci Shrnutí e-mailu, která dokáže pomocí umělé inteligence převést obsah delší zprávy do stručného souhrnu. Uživatelé se tak rychle zorientují v hlavních informacích, aniž by museli číst celý text, což ocení hlavně ve chvíli, kdy poštu kontrolují mezi schůzkami, na cestách nebo během pracovního dne,” informoval Seznam.
“Stejně tak dokáže umělá inteligence po napsání zprávy sama navrhnout vhodný předmět, což lidé ocení hlavně při psaní z telefonu. Generování předmětu je první funkcí, která usnadňuje samotné psaní zpráv. Na menších obrazovkách mobilních telefonů je každé zjednodušení práce znát. Do budoucna připravujeme další nástroje, které uživatelům pomohou s tvorbou e-mailů ještě více,” doplnila firma.
“Aplikace zároveň pomáhá udržet přehled i nad online nákupy. Funkce Přehled objednávek automaticky sjednocuje potvrzení, informace o doručení i vrácení zboží na jedno místo, takže uživatelům odpadá zdlouhavé hledání informací mezi zprávami.”
Největší česká internetová společnost postupně nakupuje grafické karty Nvidia, které provozuje ve svých datacentrech uložených v Česku, stejně jako data. Na této infrastruktuře vytváří model SeLLMa, který je základem pro podobné AI produkty. Jde například o Seznam Asistenta, alternativu k ChatGPT a spol.