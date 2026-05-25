Seznam rozšířil testování Seznam Asistenta, uživatelé na AI chatbota narazí i ve vyhledávání

David Slížek
Dnes
Seznam.cz - AI - Seznam Asistent Autor: Seznam.cz

Náš konverzační Seznam Asistent je nově dostupný všem uživatelům, kteří se přihláší svým účtem na Seznam.cz, oznámila firma Seznam.cz. Betaverze české obdoby AI asistentů jako je ChatGPT funguje na základě velkého jazykového modelu SeLLMa, který si Seznam vyvinul na základě opensourcových modelů od společností Meta či Mistral. Firma AI asistenta poprvé uvedla loni v listopadu pouze pro úzkou skupinu testerů. 

Uživatelé mohou na konverzačního bota přepnout na hlavní stránce Seznam.cz (boxík pro zadání dotazu má dva přepínače: Vyhledávání a Asistent). „V současné době nástroj využívá data z Vyhledávání, zpravodajských we­bů, Zboží.cz, Počasí.cz, Firmy.cz, Sport.cz, Jízdních řádů a TV programu,“ doplňuje firma. Chatbot je dostupný také v mobilní aplikaci Seznamu nebo na svém webu.

S asistentem se uživatelé mohou setkat také přímo ve výsledcích vyhledávání na Seznamu. U některých dotazů se v horní části stránky zobrazuje okno „Pokračujte se Seznam Asistentem“, které nabízí upřesnění hledaných informací v konverzačním rozhraní. Jde o obdobu tzv. Režimu AI, které už delší dobu nabízí Google. Seznam už před více než rokem ve vyhledávání začal používat i tzv. sumarizace, které jsou obdobou Přehledů od AI (AI Overviews) v Googlu.

Používání betaverze má svá omezení. Standardní účet může chatbotu podle nápovědy položit maximálně 40 dotazů za den (respektive 100 za týden), předplatitelé balíčku Seznam bez reklam mají limit vyšší: 400 dotazů za den (se stejně vysokým týdenním limitem).

„Postupně se bude Asistent rozšiřovat napříč ekosystémem celého Seznamu a nabízet zlepšení uživatelského zážitku na jejich oblíbených službách,” slibuje Peter Pekarovič manažer produktového týmu v divizi Seznam AI, která Seznam Asistenta vyvíjí. 

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

