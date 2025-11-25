Lupa.cz  »  Česká odpověď na ChatGPT je zde. Seznam spustil Asistenta, chatbota poháněného umělou inteligencí

Česká odpověď na ChatGPT je zde. Seznam spustil Asistenta, chatbota poháněného umělou inteligencí

Jan Sedlák
Dnes
Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz v rámci testovací beta verze spustila českou odpověď na zahraniční služby typu ChatGPT, Gemini, Claude a podobně. Seznam Asistent je chatbot postavený na prvcích umělé inteligence, který se podle firmy má stát “přirozenou vstupní bránou k informacím na Seznamu.”

Asistent je postavený na velkém jazykovém modelu SeLLMa, který si Seznam dlouhodobě vyvíjí a nakupuje kvůli němu stovky grafických karet od Nvidie. Dočasně jsou využívány i komerční modely od OpenAI provozované v evropských datacentrech v rámci cloudu Microsoft Azure. Dlouhodobým cílem Seznamu je provozovat pouze vlastní modely ve vlastních datacentrech.

Asistent se má postupně integrovat skrze různé služby Seznamu. Model za ním je trénován pro specifické české prostředí. Používá data z vyhledávače nebo ověřených interních zdrojů.

“Naším cílem je, aby Asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství. Pracujeme na chytrém a pohodlném nakupování i na srovnávání produktů, propojení s obsahovými a oborovými službami,” shrnul Radoslav Mikeš, produktový vedoucí Seznam Asistenta.

“Asistent je aktuálně dostupný ve zkušebním provozu pro vybranou skupinu uživatelů na domovské stránce Seznam.cz, na webu asistent.seznam.cz, v trendujících výrazech a ve výsledcích vyhledávání. Nasazování probíhá postupně a v nejbližších měsících bude Asistent k dispozici zdarma všem přihlášeným uživatelům. Do budoucna se počítá i s jeho rozšířením na další služby Seznamu, včetně mobilní aplikace a oborových webů,” doplnila firma.

Seznam před použitím Asistenta varuje, abyste do něj nepsali citlivé údaje (hesla, čísla karet či tajemství) a abyste si předložené informace ověřovali. Asistent může využívat historii k personalizaci odpovědí i cílené reklamě dle nastavení uživatelů. Nápověda k Asistentovi je zde.

