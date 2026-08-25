Netflix přidává do české mobilní aplikace funkci Klipy

Českým uživatelům Netflixu se od úterý 25. srpna od 18 hodin začne postupně zpřístupňovat nová podoba mobilní aplikace. Má zjednodušit procházení nabídky a výběr filmů, seriálů nebo her.
Součástí aplikace bude záložka Klipy s personalizovaným proudem krátkých videí na výšku. Ukázky z filmů, seriálů a dalších pořadů se budou přehrávat podobným způsobem jako obsah na sociálních sítích.
Uživatelé mohou z vertikálního feedu přejít k celému pořadu, přidat ho na seznam oblíbených titulů nebo ukázku sdílet s přáteli ve zprávách a na sociálních sítích. Netflix chce mezi Klipy v budoucnu zařadit také podcasty, živé přenosy a tematické kolekce podle žánrů nebo zájmů.
O přípravě vertikálního videokanálu Netflix informoval už v květnu 2025. Tehdy jej popsal jako experiment, který má uživatelům usnadnit objevování obsahu a urychlit rozhodování, co si pustit. Později začal novou podobu aplikace zavádět ve vybraných zemích.