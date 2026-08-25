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Netflix přidává do české mobilní aplikace funkci Klipy

Filip Rožánek
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Vertikální feed v české verzi mobilní aplikace Netflix Autor: Netflix
Vertikální feed v české verzi mobilní aplikace Netflix
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Českým uživatelům Netflixu se od úterý 25. srpna od 18 hodin začne postupně zpřístupňovat nová podoba mobilní aplikace. Má zjednodušit procházení nabídky a výběr filmů, seriálů nebo her.

Součástí aplikace bude záložka Klipy s personalizovaným proudem krátkých videí na výšku. Ukázky z filmů, seriálů a dalších pořadů se budou přehrávat podobným způsobem jako obsah na sociálních sítích.

Uživatelé mohou z vertikálního feedu přejít k celému pořadu, přidat ho na seznam oblíbených titulů nebo ukázku sdílet s přáteli ve zprávách a na sociálních sítích. Netflix chce mezi Klipy v budoucnu zařadit také podcasty, živé přenosy a tematické kolekce podle žánrů nebo zájmů.

O přípravě vertikálního videokanálu Netflix informoval už v květnu 2025. Tehdy jej popsal jako experiment, který má uživatelům usnadnit objevování obsahu a urychlit rozhodování, co si pustit. Později začal novou podobu aplikace zavádět ve vybraných zemích.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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