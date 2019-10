 »  Netflix spustil české uživatelské rozhraní a lokalizovaný obsah

Karel Wolf

Americká streamovací platforma Netflix dnes po půlnoci oficiálně spustila české uživatelské rozhraní, v češtině je také obsah, tedy filmy, seriály a dokumenty s českými titulky, nebo dabingem.

Včetně české mutace byl zatím Netflix lokalizován do 32 jazyků, jeho zásah je ale mnohem větší, celkem je totiž dostupný ve 190 zemích světa. Lokalizované verze sdílejí obsah z autorské dílny Netflixu, to se v praxi projevuje hlavně tak, že produkce Netflix Originals vychází ve stejný okamžik na každé mutaci a to v přeložené podobě (s dabingem, titulky, nebo rovnou v obou formách).

„Nejenže ode dnešního dne nabízíme naše služby v češtině, ale také rádi oznamujeme, že jsme přidali asi 70 populárních českých filmů. Mezi ně patří například LOVEní, Špindl, Anděl Páně 2, Padesátka, Vratné lahve, Po strništi bos, Masaryk, Pupendo, Ostře sledované vlaky, Tmavomodrý svět nebo třeba Kuky se vrací. Do konce letošního roku se toto číslo zvedne až na 150. Dále budeme mít veškerý populární mezinárodní obsah dabovaný v češtině,“ komentoval dnešní spuštění lokalizované verze služby marketingový ředitel Netflixu pro střední a východní Evropu, Tomek Ebbig.