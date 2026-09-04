Neviditelní pro termokamery. Český startup je v programu NATO z tisíců zájemců mezi hrstkou nejzajímavějších

Český startup InfraHex, který vyvinul materiál prakticky neviditelný pro termokamery, se z více než 3 600 firem přihlášených v posledním běhu do programu NATO DIANA dostal do výběru 15 startupů, které postoupily do jeho navazujícího nejužšího programu s názvem Mission Track. Je v něm vůbec první českou firmou.
Díky tomu se zásadně posouvá k širšímu využití technologie v armádě. Kromě toho může získat až 300 tisíc eur jako financování, přístup k testovacím centrům NATO a další podporu při zavádění technologie. Ta už prošla či prochází testováním v Česku, ale také například v americké armádě nebo v Estonsku a celkově stovky kusů tohoto textilního systému jsou v operačním nasazení.
InfraHex vyvíjí vícevrstvou tkaninu, která dokáže výrazně potlačit tepelnou stopu člověka a ztížit tak jeho odhalení pomocí termovizních kamer například na dronech. Podle údajů firmy materiál snižuje detekovatelné infračervené záření zhruba o 96 procent. Jeho konstrukce rozprostírá zbytkové teplo a potlačuje vyzařování v pásmech, která termokamery nejčastěji využívají.
Technologie tak může najít využití například ve vojenských uniformách nebo maskovacích prostředcích. InfraHex uvádí, že při testech s termálním dronem materiál po 40 minutách intenzivní fyzické aktivity vizuálně stále splýval s okolím. Metalizovaná část materiálu podle startupu dokáže odstínit rádiové signály a chránit tak elektroniku před sledováním, odposlechem nebo vzdáleným napadením.
Vybrané firmy v Mission Track už mají spolupracovat s armádami nebo obranným průmyslem a nyní mají své technologie škálovat v NATO. InfraHex je zároveň jedním z pěti startupů spojených s Českem, které se do programu NATO DIANA dostaly. V předchozích letech to byly například Dronetag s technologií pro koordinaci dronů, Goldilock zaměřený na fyzické odpojování zařízení od sítí, Atomiver vyvíjející supravodiče na bázi grafenu a letos také InovecTech, který pomocí AI převádí obraz z kamer na strukturovaná data pro plnění misí.