Lupa.cz  »  Dronetag se dostal jako jediná česká firma do evropského obranného akcelerátoru EUDIS

Dronetag se dostal jako jediná česká firma do evropského obranného akcelerátoru EUDIS

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dronetag Autor: Dronetag

Český startup Dronetag byl vybrán do druhé kohorty akcelerátoru EUDIS Business Accelerator, za kterým stojí Evropská komise. Z více než dvaceti zemí EU a Norska postoupilo do programu celkem 20 startupů a scaleupů. Dronetag je mezi nimi jediným českým zástupcem.

Dronetag se specializuje na identifikaci a sledování dronů. Firma zajišťuje virtuální „pasy" pro bezpilotní stroje. Vyrábí mimo jiné IoT zařízení, která lze přimontovat na dron a zajistit mu tak identifikátor. Umí vysílat informace o letu a poloze strojů, jeho hardwarová nabídka ale obsahuje také zařízení, které dokáže přijímat všechna data od dronů, jež se pohybují v okruhu několika kilometrů. Je tak zajímavou součástí obranného průmyslu.

V roce 2024 se Dronetag dostal do první kohorty akcelerátoru NATO Diana jako jediná česká firma z více než 1 300 přihlášených. Aktuálně technologii firmy využívá 12 evropských armád a Dronetag každý měsíc expeduje stovky detekčních zařízení.

Osmimesíční program EUDIS nabídne vybraným firmám individuální mentoring, přístup k testovacím zařízením, pět bootcampů napříč Evropou a kontakty na lídry obranného průmyslu, koncové uživatele i investory. Každá firma navíc získá seed financování ve formě voucheru až 120 000 eur, tři nejlepší týmy na konci programu mohou získat dalších 50 000 eur.

Do startupového zákona se připravuje konkrétní začlenění pobídek pro investory Přečtěte si také:

Do startupového zákona se připravuje konkrétní začlenění pobídek pro investory

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).