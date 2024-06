NKÚ: infrastruktura základních registrů zastarala a chybí bezodstávkový provoz

Ministerstvo vnitra a dnes už neexistující Správa základních registrů se nepostarali o obměnu zastarávající infrastruktury základních registrů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který investice v letech 2015 až 2022 prověřoval.

Dvojice úřadů měla opatření zaručující bezodstávkový provoz systému dokončit do konce roku 2019. Systém základních registrů však zvyšující se požadavky na úroveň digitalizace veřejné správy ani nyní nesplňuje. Kontroloři upozornili na to, že desítky milionů vydaných na provoz a transformaci systému základních registrů, byly vynaloženy neúčelně a nehospodárně.

NKÚ také poukazuje na opakující se odstávky systému. „To může být jednou z příčin stavu, kdy si 2393 agendových informačních systémů z celkem 5118 systémů využívajících referenční údaje základních registrů vytváří jejich lokální kopie,“ konstatuje zpráva s tím, že zkopírované referenční údaje pro výkon agend veřejné správy postrádají validitu a aktuálnost.

Pokud není zajištěn bezodstávkový provoz na úrovni základních registrů, vede to podle NKÚ k tomu, že výdaje, které ostatní úřady vynaložily na zavedení bezodstávkového provozu svých systémů, jsou neúčelné. Kontroloři v této souvislosti zmínili Český úřad zeměměřický a katastrální a Český statistický úřad.

NKÚ dělal kontrolu peněz na základní registry. Než to, co ze zprávy vyplodila @CTK_cz, raději doporučuji přečíst zprávu NKÚ, vyznívá to tak docela jinak 🙂 pic.twitter.com/QX7kq43z24