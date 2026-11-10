Nova a Markíza pošlou celebrity na led. Soutěž odvysílají živě z Letňan

Televize Nova a slovenská Markíza v roce 2027 uvedou společnou krasobruslařskou soutěž Hvězdy na ledě. Známé osobnosti v ní vytvoří dvojice s profesionálními krasobruslaři. Jejich sestavy budou obě stanice vysílat živě z pražských Letňan.
Soutěž bude součástí jarního programového schématu. Nova v tiskové zprávě uvedla, že jména soutěžících oznámí v příštích týdnech. Režisérem a kreativním producentem je Pepe Majeský.
Předlohou je britská soutěž Dancing on Ice, kterou stanice ITV poprvé uvedla v roce 2006. Soutěžní dvojice v ní předvádějí nacvičené choreografie před porotou a diváky. Po odvysílání sedmnácté řady v roce 2025 britská televize oznámila, že pro rok 2026 pořad vynechá.
Na Slovensku tento formát už v roce 2006 uvedla televize JOJ pod názvem Hviezdy na ľade. Vyhrála herečka Diana Mórová a v porotě zasedal například Vlastimil Harapes.