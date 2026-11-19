Čím víc se lidí se ptá chytrých chatbotů na nákupní doporučení, tím výrazněji se může rozvíjet český startup, který vznikl teprve loni, ale právě ohlásil svou už druhou investici. Firma Ranketta radí společnostem, jak se dostat do odpovědí nástrojů jako ChatGPT, Gemini nebo Perplexity. Za rok si našla přes 150 platících zákazníků a mezi nimi T-Mobile, Škodu Auto, Notino, Makro nebo J&T Banku. Na úspěchu firmy se chce podílet i Reflex Capital, který startupu poslal milion eur (přes 24 milionů Kč). Je to fond, za nímž stojí zakladatel Mall.cz Ondřej Fryc a který už si zapsal mimo jiné investice do jednorožce Productboard a rostoucích startupů Apify nebo Keboola.
„Nákupy se přesouvají do AI, kdo v ní nebude vidět, ztratí relevanci. Ranketta je nástroj, který proto bude v budoucnu nezbytný, a tým s technickým i obchodním know-how má šanci vybudovat lídra celé kategorie,“ myslí si Fryc.
Ranketta sleduje, jak značky a jejich produkty doporučují nástroje jako ChatGPT, Gemini nebo Perplexity, a nově jim také radí, jak svou viditelnost v odpovědích AI zlepšit. Na další rozvoj získal milion eur v seed investici od Reflex Capital. „Investorských zájem o Rankettu je enormní a moc nás to těší,“ říká Pavel Pinkas, zakládající partner Ranketty.
„Způsob, jakým lidé objevují produkty, se zásadně mění. Už polovina zákazníků se při nakupování radí s AI modely, a pokud vás AI nedoporučí, zákazník se k vám vůbec nedostane. Vidím tu podobnou situaci, jako když jsem budoval Persoo před osmi lety, jen o patro výš,“ komentuje Pinkas. Přidal se k Vojtěchu Oravcovi, který ve chvíli, kdy získal první investici na svůj projekt, stal se jedním ze tří nejmladších zainvestovaných českých startupistů toho roku. Když začal řešit, jak dostat nabídku obchodníků do konverzací s AI, po dvou měsících fungování startupu měl tržby v jednotkách milionů korun a na 20 evropských klientů.
Ranketta v počátcích řešila měření toho, jak často se jednotlivé značky a produkty objevují v odpovědích AI a z jakých zdrojů modely čerpají. Přidala konkrétní doporučení pro firmy a nástroje na doplňování produktových dat. Právě kvalita dat je důležitá pro to, aby AI dokázala produkt správně najít, popsat a doporučit. Firma se chce připravit také na takzvaný agentic commerce, tedy situaci, kdy AI asistenti nebudou zákazníkům pouze radit, ale budou za ně rovnou i samostatně nakupovat.
Startup v loňském roce dosáhl na 80 tisíc eur v opakujících se ročních příjmech (ARR) a letos chce tuto hodnotu zvýšit na desetinásobek. Zákazníkům slibuje měřitelné změny: jeden z prvních zákazníků, e-shop BrainMarket, uvádí, že mu za dobu spolupráce meziročně vzrostla návštěvnost z AI zdrojů o 143 procent a tržby z těchto kanálů o 145 procent, návštěvnost z AI zdrojů nicméně obecně roste jako nový trh. K českým zákazníkům firma nově k získává také zahraniční klienty, včetně Philipsu.
Nové kolo navazuje na loňskou pre-seed investici, do níž se zapojily fondy Lighthouse Ventures a Gi21 Capital. Peníze od Reflex Capital chce Ranketta využít mimo jiné na expanzi do západní Evropy a Spojených států. Tam se také Oravec naplno přesunul.
Ranketta věří, že využívání AI vyhledávání dál rychle poroste. Zájem vnímá velký. „Jen za letošní září jsme uzavřeli víc nových zákazníků než za první čtyři měsíce fungování dohromady. Firmy už nepotřebujeme přesvědčovat, že AI vyhledávání existuje. Chodí samy s otázkou, proč ChatGPT doporučuje konkurenci, a ne je,“ říká Pinkas.