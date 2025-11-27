21letý startupista získal milion eur na projekt, který pomáhá značkám zviditelnit se v konverzacích s AI

Brněnský startup Ranketta přilákal investici ve výši 1 milionu eur (asi 24 milionů Kč). Investory zaujala jeho platforma pro sledování a zlepšování přítomnosti značek v AI vyhledávání a v AI Shopping výsledcích, včetně ChatGPT. Rankettu letos založil jednadvacetiletý Vojtěch Oravec a po dvou měsících od spuštění hlásí 20 evropských klientů. Investiční kolo vedlo Lighthouse Ventures a zapojil se také Gi21 Capital.
Oravec dříve působil ve výzkumné skupině Tomáše Mikolova na CIIRC ČVUT a později jako nejmladší produktový manažer ve firmě Henry Schein. „Jsem z výzkumného světa a z první řady jsem viděl, jak malý přehled mají společnosti o tom, jak systémy umělé inteligence ovlivňují nákupy. Tradiční SEO a analytika již neukazují úplný obraz o tom, jak zákazníci objevují produkty, a značky potřebují nástroje, které fungují napříč starými i novými vyhledávacími kanály,“ popisuje Oravec.
Ranketta uvádí, že umí na úrovni jednotlivých produktů změřit, jak často a jak dobře se objevují v odpovědích generovaných nástroji AI. Kromě produktového žebříčku platforma sleduje celkovou viditelnost značky (frekvenci, pořadí, sentiment) a zdroje, z nichž modely čerpají. Součástí je i AI Copilot s doporučeními, jaký obsah tvořit a na jaké citace či weby se zaměřit. Firma věří, že je na cestě k 750 tisícům eur ARR během několika měsíců. Po dvou měsících dosáhla tempa 100 tisíc dolarů ARR a pracuje na integracích se Shopify a dalšími e‑commerce platformami. Mezi první evropské klienty patří Brainmarket, Boost.space, Purple Technology či Sloneek.
Podle dat McKinsey, na které firma odkazuje, už 50 % spotřebitelů používá AI vyhledávání při rozhodování o nákupu a 44 % se na něj spoléhá více než na … v AI. Ranketta patří mezi první platformy, které jasně dešifrují, jak AI modely hodnotí značky a produkty, a dávají firmám vhled, který potřebují k růstu na trhu založeném na AI,“ myslí si Damir Špoljarič, zakladatel a řídící partner v Gi21 Capital.