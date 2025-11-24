Lupa.cz  »  ChatGPT začíná radit s nákupy, spouští vlastní vyhledávač zboží

ChatGPT začíná radit s nákupy, spouští vlastní vyhledávač zboží

David Slížek
Dnes
1 nový názor

AI - ChatGPT - nakupovani - Shopping Research Autor: OpenAI

OpenAI ve svém AI chatbotu ChatGPT před vánočními svátky spouští novu funkci: hledání, porovnávání a výběr zboží (Shopping Research). Jde o specializované vyhledávání, které má uživatelům pomoci s nakupováním.

ChatGPT by se do „nákupního módu“ měl přepnout automaticky, když detekuje, že mu uživatel klade dotaz související s hledáním zboží. Funkce se dá spustit také ručně z menu. Vyhledávání funguje na upravené verzi modelu GPT-5 mini natrénované speciálně na hledání zboží. 

Firma novinku nasazuje postupně všem uživatelům s účtem v ChatGPT, tedy jak předplatitelům, tak uživatelům zdrama dostupné verze. Vyhledávání zboží se lidem zapíná postupně, někdo tak už novinku může mít k dispozici, někdo si bude muset počkat. 

Při vyhledávání zboží chatbot otevře okno, ve kterém s uživatelem o vyhledávání konverzuje. Je zde v reálném čase možné upřesňovat, co uživatel hledá, případně uvádět detaily ohledně požadované ceny a další podrobnosti. Pokud má uživatel v chatbotu zapnutou tzv. paměť, může ChatGPT při hledání vycházet i z informací, které má uložené z minulých konverzací.

Chatbot na internetu hledá nejen infomace o dostupnosti či cenách, ale prochází také fotky či recenze výrobků. Výstupem hledání pak je zpráva o tom, co chatbot našel, včetně doporučení, který výrobek by měl uživateli nejvíce vyhovovat.

Pokud zboží nabízí obchodník, který umožňuje v rámci chatbota platby, může klient zboží rovnou koupit. Tato možnost je ale zatím dostupná jen některým uživatelům v USA.

Pro OpenAI jde o další krok k tzv. AI commerce či tzv. agentnímu nakupování, kdy budou uživatelé schopní hledat zboží a nakupovat přímo z aplikace chatbota.  

„Celý e-commerce svět přemýšlí, jak k agentnímu nakupování přistoupit. Málokdo z obchodníků je jeho velkým fanouškem, protože primárně chceme, aby zákazníci nakupovali na našich webech, a ne aby objednávali zboží v prostředí ChatGPT nebo Gemini,“ komentoval trend v aktuálním článku Lupy výkonný ředitel Slevomatu Tomáš Braverman. "Na druhou stranu nakonec bude i Slevomat muset do této oblasti nějakým způsobem vstoupit, protože nebudeme chtít zůstat pozadu,“ popisuje tlak na to, aby se obchodníci začali AI nakupováním zabývat.

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

