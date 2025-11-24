Agentní nakupování přichází. Česko by mohlo být mezi prvními státy, kde se objeví

Místo dlouhého vybírání zboží jeden prompt a AI chatbot prohledá e-shopy, srovná jejich nabídky a vybere tu nejvhodnější. Když ji uživatel odsouhlasí, vloží chytrý asistent zboží do košíku, vyplní vše potřebné, a nakonec za nákup také zaplatí. Tak má brzy vypadat nakupování pomocí AI.
Nový trend přichází z USA, kde už s umělou inteligencí experimentuje retailový a e-commerce obr Amazon. Ten ve svých mobilních aplikacích zákazníkům z USA nabízí AI pomocníky pro vyhledávání zboží. Přímý nákup pomocí AI si už několik měsíců mohou vyzkoušet také někteří uživatelé AI služby Perplexity, která svým předplatitelům v USA u nákupních dotazů zobrazuje velké modré tlačítko pro rychlý nákup zboží přímo z jejího rozhraní. Služba funguje velmi jednoduše: odpadá vkládání zboží do košíku a vyplňování doplňujících informací, stačí jeden klik a nákup je hotový. Nakupování pomocí AI Perplexity umožňuje také ve svém prohlížeči Comet.
„Z AI chatbotů, kteří dnes umějí zodpovídat dotazy nebo doporučit produkt, se rychle stávají tzv. AI agenti – digitální asistenti schopní jednat jménem svého uživatele. Takzvaný agentic commerce je další evolucí online nakupování: místo hledání a klikání zadáte pokyn ‚Kup mi běžecké boty do 2 000 Kč, černé, doručení do pátku‘ a AI asistent celý proces provede za vás, včetně platby,“ popisuje produktová ředitelka technologické firmy Mastercard pro Česko a Slovensko Barbora Tyllová.
Barbora Tyllová je produktovou ředitelkou Mastercard pro Česko a Slovensko, kde řídí vše od platebních technologií a karet přes nástroje kybernetické bezpečnosti až po inovace jako tokenizace a AI řešení typu Agent Pay. Titul MBA získala na univerzitě Sheffield Hallam University ve Velké Británii.
Mastercard, partner seriálu Digitální platby o moderních platebních technologiích.
Boj o protokoly
Do hry se rychle snaží zapojit největší vývojáři velkých jazykových modelů. Firmy Google i OpenAI krátce po sobě oznámily své otevřené protokoly pro nakupování pomocí AI agentů. Zatímco ten od Googlu se jmenuje Agent Payments Protocol (AP2), OpenAI prosazuje svůj Agentic Commerce Protocol (ACP). V obou případech jde o pokus standardizovat způsob, jakým AI agenti s weby obchodníků komunikují a přenášejí informace o tom, co zákazník chce a jak se identifikuje. Kromě zabezpečené komunikace mají protokoly, které jsou jakousi nadstavbou nad standardem MCP (Model Context Protocol), umožňovat také ukládání informací o proběhlých transakcích pro případné reklamace.
Své protokoly pro bezpečné platby spustily také největší provozovatelé platebních karet, společnosti Visa a Mastercard. „Cílem platformy Mastercard Agent Pay je vytvořit důvěryhodné prostředí pro tzv. agentické platby, které budou fungovat napříč službami a poskytovat stejnou úroveň jistoty jako běžná karetní transakce,“ vysvětluje Tyllová z Mastercard.
„Transakce v rámci Agent Pay využívají technologii tokenizace – tedy princip, kdy je číslo karty nahrazeno šifrovaným kódem (tokenem). Stejně jako si dnes ukládáme kartu do mobilu či hodinek, budeme ji v budoucnu ‚tokenizovat‘ i do svého AI asistenta. Tím zajistíme, že asistent bude moci nakupovat pouze v rámci mantinelů, které mu uživatel předem nastaví – například ve formě částky, frekvence, schvalovacího procesu nebo okruhu důvěryhodných obchodníků. Uživatel tak bude mít stále plnou kontrolu nad svými transakcemi,“ dodává.
Otevřít se AI, nebo ji blokovat?
Provozovatelé AI agentů v USA počítají s nasazením agentního nakupování během několika týdnů či měsíců. A kdy by mohlo dorazit do Česka? „Vývoj probíhá rychleji, než bychom si ještě před rokem dokázali představit. Po nedávném ohlášeném partnerství Mastercard se společností PayPal se první reálné implementace očekávají už během roku 2026. Vzhledem k rychlosti adopce nových platebních technologií u českých spotřebitelů je možné, že právě Česko bude jednou z prvních zemí v Evropě, kde si agentické platby vyzkoušíme v praxi,“ věří Tyllová.
O konkrétním nasazení agentního nakupování v české e-commerce ale zatím moc slyšet není. „V Alze neustále pracujeme na zlepšování zákaznické zkušenosti a zrychlování nákupu – ostatně součástí naší dlouhodobé vize je ‚nákup myšlenkou‘. Téma nakupování prostřednictvím AI chatbotů patří mezi oblasti, kterým se věnujeme a které aktivně sledujeme. Jsme přesvědčeni, že právě AI agenti a související technologie mohou v budoucnu zákazníkům výrazně zpříjemnit cestu k nákupu,“ zareagovala na dotazy Lupy Eliška Čeřovská z Alza.cz. Obecná odpověď může znamenat buď to, že se největší tuzemský e-commerce hráč agentnímu nakupování zatím příliš nevěnuje, nebo také to, že nechce prozrazovat své konkrétní plány.
Ve Slevomatu se nástupem AI do e-commerce zabývají poměrně intenzivně. „Celý e-commerce svět přemýšlí, jak k agentnímu nakupování přistoupit. Málokdo z obchodníků je jeho velkým fanouškem, protože primárně chceme, aby zákazníci nakupovali na našich webech, a ne aby objednávali zboží v prostředí ChatGPT nebo Gemini,“ říká výkonný ředitel Slevomatu Tomáš Braverman. „Strategie různých firem se zatím liší. Například Booking.com se agentnímu nakupování plně otevírá a implementuje MCP, naopak Airbnb se rozhodlo úplně zavřít. Všichni sledují, jak se situace vyvine,“ dodává.
Rozhodně ale podle něj existuje tlak na to, aby se obchodníci začali možným novým kanálem, kterým k nim mohou proudit objednávky, zabývat. „Pokud se e-commerce svět AI neotevře plně, nebudou agenti poskytovat dobrou zákaznickou zkušenost. Na druhou stranu nakonec bude i Slevomat muset do této oblasti nějakým způsobem vstoupit, protože nebudeme chtít zůstat pozadu,“ uznává Braverman.
AI na Slevomatu
Slevomat už má konkrétní plány, jak s AI experimentovat. „OpenAI připravuje Apps in ChatGPT, jakési tržiště s aplikacemi jednotlivých webů či služeb pro ChatGPT. Ještě není úplně jasné, jakým způsobem bude přesně fungovat, ale rozhodli jsme se, že chceme být mezi prvními, kdo takovou aplikaci bude nabízet. Tím si zároveň svět AI agentů trochu vyzkoušíme a pak si řekneme, jak dále postupovat,“ odhaluje šéf Slevomatu.
Služba se také chystá do svého webu integrovat konverzační rozhraní. „Z pohledu uživatelského zážitku je myslím ideální kombinace konverzačního modu s využíváním webu, který nabízí řadu užitečných funkcionalit vycházejících z dlouholetého vyhodnocování chování uživatelů. Ve Slevomatu proto pracujeme na spuštění AI asistenta, který se stane jakýmsi konciéřem při plánování a nakupování dovolené. Nepůjde jen o tvorbu itineráře, ale také o průvodce celým zážitkem, když někam jedete. Asistent bude kombinovat konverzační rozhraní, naši nativní webovou stránku, zákaznické oddělení a znalost zákazníka a jeho historie. Konciéř bude zákazníka provázet celou dobu až k ponákupnímu chování nebo třeba pomůže vyřizovat případné problémy. Věřím, že budeme jedni z prvních, kdo podobnou službu nabídne,“ slibuje Braverman.
Bourání zavedených modelů
Kromě boje o protokoly se už ve světě objevují také další pokusy o vykolíkování hřiště v dosud ne příliš probádané oblasti agentního nakupování. AI agenti se totiž na webech e-shopů mohou chovat jinak, než obchodníci očekávají a nabourávat zaběhlé obchodní modely. To je také jedním z důvodů, proč právníci Amazonu koncem října poslali do sídla Perplexity dopis, ve kterém firmu obvinili z toho, že aktivitu svých AI agentů, kteří na Amazonu nakupují, skrývá za identitu zákazníků. Když Perplexity odmítla ustoupit a naopak obvinila Amazon z pokus o zastrašování, obrátil se Amazon na soud.
Amazonu podle oficiálního stanoviska vadí to, že Perplexity záměrně neidentifikuje své boty jako AI agenty, ale používá IP adresy a přihlašovací údaje jako by šlo o standardní lidské zákazníky. Podle Amazonu tím poškozuje zákaznickou zkušenost, protože se agenti nechovají způsobem, jaký obchodník předpokládá u lidí. „Comet nemusí zákazníkovi poskytnout informace o nejvýhodnějších cenách, nejlepším způsobu dopravy nebo doporučeních a zákazníci tak nemusí dostat o produktech zásadní informace,“ tvrdí Amazon.
Perplexity tvrdí, že Amazonu ve skutečnosti jde o to, že AI agenti obcházejí mechanismy obchodu na ovlivňování zákaznického chování. „Více než spokojenost zákazníků je zajímá, jak jim zobrazovat reklamu a sponzorované nabídky a jak ovlivňovat jejich nákupní rozhodování prostřednictvím dodatečných nabídek a matoucích nabídek,“ napsala firma na svém blogu.
Online, offline i v AI
Nahradí skutečně agentní nakupování tradiční způsoby pořizování zboží? Podle Bravermana to nakonec nejspíš nebude tak horké, jak dnes řada analytiků předpovídá. Obchodníkům přibude další prodejní kanál a budou hledat novou rovnováhu. „Někdo prorokuje, že se veškeré nakupování přesune do AI chatbotů. Já si to upřímně řečeno nemyslím. Když se začala rozvíjet e-commerce, také se předpovídalo, že zaniknou kamenné obchody a podívejte se na to dnes: specializované kamenné shopy nadále velmi dobře fungují. Ve světě obchodu jde vždycky o vyváženost a omnichannel přístup. Myslím, že časem se ustálíme na tom, že obchod musí být přítomný online, offline i v AI a bude se hledat dlouhodobá vyváženost jednotlivých kanálů,“ předpovídá.
Podobě jako přežily kamenné obchody podle něj zůstanou zákazníci, pro které je vybírání a nakupování zboží více než jen nutnou činností, která jim zbytečně zabírá čas. „Řada lidí stále bere nakupování jako zážitek. Naplánovat si celou dovolenou prostřednictvím ChatGPT je pro ně nemyslitelné a raději stráví dlouhé hodiny osobním výběrem. Agentní nakupování samozřejmě poroste, ale předpovídám mu podíl řádově jen nižší desítky procent,“ dodává Braverman.
Optimisticky se staví také k možnému riziku, že AI agenti budou postupně ubírat webům obchodníků návštěvnost – a tedy i zákazníky. „Toto riziko samozřejmě existuje. O to rychlejší a inovativnější musíme být, abychom náš finální produkt, který bude zahrnovat web i AI, byl lepší než nabídka chatbotů,“ uzavírá šéf Slevomatu.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem