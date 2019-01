 »  Nova nasadí vlastní seriál Kameňák, pod novým jménem se vrátí i Hlas Československa

Jan Brychta

První programový tahák letošní jarní sezóny nasadila televizní skupina hned druhou lednovou střede, kdy začala vysílat kuchařskou soutěž MasterChef Česko, jejíž vítěz si odnese výhru půl milionu korun. Režie třetí řady soutěže se ujal Radovan Síbrt, známý z předloňské novinky Malé lásky. Do letošního ročníku nasadila Nova i nové porotce, kromě michelinského kuchaře Radka Kašpárka také Jana Punčocháře a Přemysla Forejta.

PSALI JSME: Nova sází na jistotu. Na podzim připravila jen minimum programových novinek a změn

Pondělní večery pak budou patřit pokračování kriminálního seriálu Specialisté, kterého už Nova stihla natočit 62 dílů. Poslední únorový pátek pak na obrazovky nastoupí nový seriál Kameňák, který má „volně navazovat na filmovou sérii“ a v hlavních rolích se představí Václav Vydra, Pavel Kikinčuk nebo Martin Dejdar. Celkem televize natočila šestnáct dílů.

Na sobotní večery chce hlavní kanál Novy nabídnout filmové blockbustery jako jsou filmové série Piráti z Karibiku a Rychle a zběsile nebo premiérové tituly Fantastická zvířata a kde je najít, Legenda o Tarzanovi nebo Bitevní loď.

Nedělní večery patří přejmenovanému Hlasu

Nedělní prime time bude od 10. února patřit pěvecké soutěži show The Voice Česko Slovensko, jejíž dvě předchozí řady uvedla Nova společně se slovenskou Markízou pod názvem Hlas Československa. V porotě zasedne Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Josef Vojtek a rapper Kali. Posty moderátorek obsadilo česko-slovenské duo Tereza Kerndlová a Mária Čírová.



Autor: TV Nova Aktuální programové schéma hlavního programu Novy.

Aktuálně televize natáčí i třetí řadu zmíněné dokureality série Malé lásky z plzeňské porodnice. Režisér Jaroslav Soukup je podepsán pod osmi novými díly kriminálního seriálu Policie Modrava. V přípravě je i pokračování časosběrného dokumentuHolky pod zámkem z prostředí ženské věznice.



Autor: TV Nova Jarní schéma Nova Cinema.

Nova Cinema uvede premiéru českého filmu Pepa, životopisné drama Teorie všeho o životě Stephena Hawkinga nebo fantasy Lásky čas, drama Vše je ztraceno a muzikál Bídníci.



Autor: TV Nova Seriály na programu Nova 2.

Páteř vysílání seriálové Novy 2 budou nadále tvořit komediální seriály a sitkomy jako Přátelé, Dva a půl chlapa, Dva z Queensu, Sex ve městě nebo Máma. Archivní Nova Gold pak kromě recyklace vlastní původní tvorby nabídne seriál Čarodějky a dětské pásmo Smíškové.



Autor: TV Nova Programový plán stanice Nova Gold.

Nové řady Mistrů zastavárny a Války skladů

Tři nové řady reality show Mistři zastavárny z amerického Las Vegas nabídne ve svém programu Nova Action, která slibuje i nasazení premiérových řad podobně zaměřeného pořadu Válka skladů. Ten má ve své původní kalifornské verzi natočeno za osm let dvanáct sérií, o příhodách lasvegaských zastavárníků bylo od roku 2009 odvysíláno v patnácti řadách už více než pět set epizod .

Nova ale podobně jako Amazon dělí dosud natočené epizody Mistrů zastavárny na dvacet sérií a aktuálně vysílanou sérii proto označuje za osmnáctou. Dnes odpoledne tak odvysílá Nova Action první čtyři díly z desáté řady kalifornské Války skladů natočené v roce 2017 a po nich běžící Mistři zastavárny vznikly ještě o rok dříve.

Loni v červenci ale zemřel jeden ze čtyř hlavních protagonistů Mistrů zastavárny, otec současného majitele bazaru a jeho zakladatel Richard Harrison. Proto se také neobjeví v nejnovější šestnácté sérii, která se začala natáčet až po jeho smrti, a jejíž první díl by měl americký History Channel odvysílat už toto pondělí 21. ledna. Nově by navíc měla každá epizoda trvat místo dosavadních 23 minut necelou tři čtvrtě hodinu.



Autor: TV Nova Schéma programu Nova Action.

Pražskou premiéru UFC odvysílá Nova Sport 2

Placené stanice Nova Sport 1 a Nova Sport 2 nabídnou svým předplatitelům hokejové zápasy z americké NHL, evropské fotbalové ligy UEFA, německého fotbalového poháru DFB Pokal, tenisového Wimbledon nebo závody světového mistrovství silničních motocyklů MotoGP.



Autor: TV Nova Nabídka placeného programu Nova Sport 1.

Nova Sport 2 odvysílá kromě šipkařských Premier League Darts také všechny galavečery smíšených bojových umění nejprestižnější americké organizace UFC včetně toho pražského, který se historicky poprvé uskuteční v sobotu 23. února. Dále stanice nabídne třeba zápasybasketbalové americké NBA, přenosy z francouzské první fotbalové ligy nebo anglického ligového poháru Carabao Cup.



Autor: TV Nova Nabídka placeného programu Nova Sport 2.

Nové pořady doplní i online speciály

Internetový portál Nova Plus nabídne několik pořadů z vlastní produkce, mezi nimi talkshow Jak to vidí MasterChef s Patricií Solaříkovou nebo vybrané MasterChef Recepty. Online doplňků se dočká i show The Voice Česko Slovensko, třeba formát The Coach Story představí hudební začátky jednotlivých porotců.

Na videoportálu Voyo by se měl objevit třeba životopisný film Hudba ticha o cestě ke slávě i soukromí operního pěvce Andrea Bocelliho nebo český snímek Úsměvy smutných mužů. Mezi dalšími filmovými snímky budou hudební komedie Sing Street, Muž jménem Ove, Pomsta nebo 211: Volání o pomoc.