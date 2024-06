Nová státní strategie umělé inteligence zamířila do mezirezortního připomínkového řízení

Autor: Karel Choc, Internet Info

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního připomínkového řízení aktualizaci Národní strategie umělé inteligence (NAIS), která má určit priority v této oblasti do roku 2030. Tento krok navazuje na dřívější veřejnou konzultaci. Podněty z ní ministerstvo do návrhu zpracovalo.





“NAIS je součástí koncepce Digitální ekonomika a společnost v rámci Digitálního Česka, proto bude Akční plán předkládán ke každoročnímu schválení vládou v rámci Implementačních plánů Digitálního Česka,” uvedl resort průmyslu.

“NAIS stanovuje cíle a návazná typová opatření, která přispějí rozvoji a využívání spolehlivé AI v České republice v jednotlivých klíčových oblastech. Tento strategický rámec přivede do praxe pravidelně aktualizovaný Akční plán, který NAIS doplňuje a zajistí naplňování jejích cílů. Akční plán obsahuje konkrétní iniciativy, včetně jejich finančních nároků a termínů plnění, které v návaznosti na tuto strategii gestoři a spolugestoři plánují, jako jsou nové dotační programy, manuály pro podniky, rekvalifikační kurzy a zavádění nových AI řešení.”

Strategie AI obsahuje tyto klíčové body: