Nova zřizuje etický panel pro seriály a filmy podle skutečných událostí

Skupina Nova založila etický panel, který má posuzovat citlivé otázky při přípravě audiovizuálních projektů inspirovaných skutečnými událostmi. Poradní orgán generálního ředitele Daniela Grunta se má věnovat zejména ochraně důstojnosti obětí, pozůstalých a dalších dotčených osob.
Panel má podle Novy preventivní, konzultační a metodickou roli. Bude se scházet několikrát ročně nad připravovanými projekty a konkrétními tématy. Součástí jeho práce má být také formulace doporučení a sdílení příkladů dobré praxe směrem k odborné veřejnosti.
Členy panelu jsou bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ředitelka Centra Locika Petra Wunschová, předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer, prezidentka Bílého kruhu bezpečí Pavlína Komedová, vedoucí právnička TV Nova Zdeňka Zimová a Lucie Š., která podle televize zastupuje pohled pozůstalých po obětech trestných činů. Celé jméno Nova po vzájemné dohodě neuvádí.
Vznik panelu souvisí s růstem počtu filmů a seriálů, které čerpají ze skutečných případů. Tyto projekty mohou otevírat společensky důležitá témata, zároveň ale zasahují do soukromí lidí, kterých se události přímo dotkly. Etické otázky se podle Novy týkají práce s reálnými předobrazy, oběťmi a pozůstalými, ochrany soukromí i psychické zátěže štábových profesí.
„Jako nejvýznamnější tuzemský producent obsahu inspirovaného skutečnými událostmi si uvědomujeme odpovědnost, kterou vůči veřejnosti a české audiovizi neseme. Etický panel má být prostorem pro odbornou reflexi a otevřenou debatu nad složitými tématy, která současná televizní tvorba přináší,“ uvedl generální ředitel skupiny Nova Daniel Grunt.
Vedoucí právnička TV Nova Zdeňka Zimová upozornila, že právní pravidla sama o sobě nemusí stačit. „Etické hranice se proměňují spolu s citlivostí společnosti. O to důležitější je o těchto tématech průběžně diskutovat a hledat odpovědný přístup, který jde nad rámec samotného práva,“ řekla.
Podle Kláry Šimáčkové Laurenčíkové může podobný orgán pomoci omezit necitlivou praxi. Zmínila zejména důstojnost, ochranu obětí a zájem dítěte. Petra Wunschová z Centra Locika doplnila, že projekty s citlivým obsahem by měly diváky předem upozornit a nabídnout jim informace, kam se mohou obrátit o pomoc.
Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Pavlína Komedová zdůraznila také preventivní rozměr podobné tvorby. Podle ní může být důležité ukazovat příběhy lidí, kteří dokázali překonat násilí nebo manipulaci. Lucie Š. upozornila, že pro oběti nebo jejich blízké mohou být některá zpracování bolestivá i po letech.
Nova v posledních letech výrazně rozvíjí tvorbu založenou na reálných událostech, například kriminálních kauzách. Zřízení panelu má být pokusem nastavit v této oblasti pevnější vnitřní pravidla a průběžně konzultovat sporné otázky ještě před uvedením konkrétních projektů.