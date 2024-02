Novela o evidenci ubytovaných povede k centralizací dat, varuje sdružení IuRe

Připravovaný návrh novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, který představilo Ministerstvo pro místní rozvoj, by vedl k centralizaci dat o tom, kdo a kdy se ubytoval v hotelu, penzionu, či apartmánu. O chystané novince informoval Český rozhlas.





Podle neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe) by se tím však zvýšilo riziko nadužívání či přímo zneužívání těchto dat. IuRe proto napsalo dopis ministru Ivanu Bartošovi, ve kterým žádá stažení či zásadní přepracování novely. Upozornilo také na to, že v návrhu chybí tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). To by měl přitom návrh zákona obsahovat.





Dalším zásadním problémem podle IuRe je, že v zákoně chybí úprava účelového a funkčního omezení přístupu k jednotlivým datům či částem registru, zejména pak k osobním údajům, které mají být do registru vkládány o ubytovaných osobách. Předložený návrh zákona například k těmto údajům umožňuje bez jakéhokoli zákonného omezení přistupovat ministerstvu nebo správci daně.