NÚKIB vyzývá odbornou veřejnost k návrhům na změnu zákona o kyberbezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vyzval odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny v zákoně o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů.

“NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty ke zlepšení právní úpravy. Návrhy odborné veřejnosti považuje NÚKIB za neocenitelný zdroj informací. NÚKIB bude tyto návrhy pravidelně vyhodnocovat a v případě jejich relevantnosti zapracovávat do připravovaných změn,” informuje kyberúřad.

Vhodný termín pro zaslání stěžejních podnětů je do konce června 2022. Souvisí to s termínem přijetí finálního znění revize evropské směrnice NIS2, kterou bude nutné implementovat do české legislativy. Další detaily o možnosti podílet se na změnách zákona jsou zde.