Operátorům se nelíbí, že by měli ČT předávat data o lidech s připojením

Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí přinese novela zákona o televizních poplatcích „bezbřehý chaos“ a postihne i zákazníky, kteří například používají jen eSIM v hodinkách.





Prezident asociace Jiří Grund takto reagoval na záměr, že by operátoři měli České televizi a Českému rozhlasu předávat data o zákaznících, kteří mají smlouvy na nějakou formu internetového připojení. Povinnost by měla platit od ledna příštího roku, aby veřejnoprávní média mohla dohledat případné poplatníky, kteří nemají klasické přijímače, ale mohli by sledovat vysílání po internetu.





„Návrh například vůbec nereflektuje dnes zcela obvyklou situaci, kdy na jednu osobu z rodiny je evidováno hned několik služeb připojení k internetu (mobilní i fixní) a to pro celou rodinu. Takových služeb je dnes celá řada a vůbec nemusí jít o služby připojení k internetu ve vztahu ke sledování televize,“ řekl Jiří Grund pro deník Echo24.

„Reálně tak hrozí, že Česká televize by tímto způsobem zjišťování údajů nejen na sebe, ale i na zbytek společnosti, uvalila těžko představitelné administrativní břemeno. Výsledkem bude bezbřehý chaos, kdy se dotčené subjekty budou různě bránit a argumentovat počty technicky způsobilých zařízení. Celé to povede k tomu, že namísto zvýšení efektivity výběru televizních poplatků se efektivita výběru naopak sníží. Navíc se další náklady související s výběrem poplatků přenesou na nově zúčastněné osoby,“ tvrdí Grund.

Novela výslovně říká, že Česká televize a Český rozhlas operátorům potřebné náklady uhradí, stejně jako to je dnes u dodavatelů elektřiny. Způsob připojení ani charakter využívaných služeb nerozlišuje. Domácnosti mají i nadále platit jen jeden poplatek bez ohledu na počet zařízení, a pokud už poplatek platí za klasický televizor, nevznikne jim tím další povinnost.